Омбудсмен Чечни заступился за тюменскую «девочку в хиджабе»

Омбудсмен Чечни Солтаев: школа, не пустившая девочку в хиджабе, нарушает Конституцию РФ

04 сентября 2022 в 07:05 Размер текста - 17 +

Девочку не пускали на занятия в школу из-за мусульманского головного убора Фото: Анна Майорова © URA.RU Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев заявил, что Конституцией РФ права и свободы являются высшей ценностью и устав школы не должен ей противоречить. Об этом он высказался после того, как девочку из-за хиджаба не пускала на занятия директор тюменской школы. «Конституцией Российской Федерации права и свободы граждан признаны наивысшей ценностью. Ни устав школы, ни другие нормы и акты не должны противоречить основному закону нашей страны. Ношение головного убора мусульманками — это требование веры. Никакой угрозы окружающим его ношение не несет, равно как не мешает он и учебному процессу», — рассказал Солтаев изданию «Чечня Сегодня». Омбудсмен отметил, что в школе в детях должны воспитывать толерантность. «Подобные действия руководства образовательного учреждения направлены на внушение чувства враждебности к мусульманам», — добавил Солтаев. Ранее URA.RU писало, что в школе №88 в Тюмени директор не пускала на уроки ученицу из-за того, что на девочке был надет хиджаб. Адвокат Руслан Нагиев посоветовал родителям школьницы: обратиться в суд и в прокуратуру. После чего он заявил о том, что будет защищать интересы девочки. Департамент образования Тюменской области разберется в конфликте директора школы Елены Головчак и ученицы.

Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев заявил, что Конституцией РФ права и свободы являются высшей ценностью и устав школы не должен ей противоречить. Об этом он высказался после того, как девочку из-за хиджаба не пускала на занятия директор тюменской школы. «Конституцией Российской Федерации права и свободы граждан признаны наивысшей ценностью. Ни устав школы, ни другие нормы и акты не должны противоречить основному закону нашей страны. Ношение головного убора мусульманками — это требование веры. Никакой угрозы окружающим его ношение не несет, равно как не мешает он и учебному процессу», — рассказал Солтаев изданию «Чечня Сегодня». Омбудсмен отметил, что в школе в детях должны воспитывать толерантность. «Подобные действия руководства образовательного учреждения направлены на внушение чувства враждебности к мусульманам», — добавил Солтаев. Ранее URA.RU писало, что в школе №88 в Тюмени директор не пускала на уроки ученицу из-за того, что на девочке был надет хиджаб. Адвокат Руслан Нагиев посоветовал родителям школьницы: обратиться в суд и в прокуратуру. После чего он заявил о том, что будет защищать интересы девочки. Департамент образования Тюменской области разберется в конфликте директора школы Елены Головчак и ученицы.