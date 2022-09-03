03 сентября 2022
02 сентября 2022

Омбудсмен Чечни заступился за тюменскую «девочку в хиджабе»

Омбудсмен Чечни Солтаев: школа, не пустившая девочку в хиджабе, нарушает Конституцию РФ
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Открытие после капитального ремонта здания школы №25 им. В.Г. Феофанова. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школа, начальная школа, образование, уроки, лицей
Девочку не пускали на занятия в школу из-за мусульманского головного убора Фото:

Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев заявил, что Конституцией РФ права и свободы являются высшей ценностью и устав школы не должен ей противоречить. Об этом он высказался после того, как девочку из-за хиджаба не пускала на занятия директор тюменской школы.

«Конституцией Российской Федерации права и свободы граждан признаны наивысшей ценностью. Ни устав школы, ни другие нормы и акты не должны противоречить основному закону нашей страны. Ношение головного убора мусульманками — это требование веры. Никакой угрозы окружающим его ношение не несет, равно как не мешает он и учебному процессу», — рассказал Солтаев изданию «Чечня Сегодня».

Омбудсмен отметил, что в школе в детях должны воспитывать толерантность. «Подобные действия руководства образовательного учреждения направлены на внушение чувства враждебности к мусульманам», — добавил Солтаев.

Ранее URA.RU писало, что в школе №88 в Тюмени директор не пускала на уроки ученицу из-за того, что на девочке был надет хиджаб. Адвокат Руслан Нагиев посоветовал родителям школьницы: обратиться в суд и в прокуратуру. После чего он заявил о том, что будет защищать интересы девочки. Департамент образования Тюменской области разберется в конфликте директора школы Елены Головчак и ученицы.

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Уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Мансур Солтаев заявил, что Конституцией РФ права и свободы являются высшей ценностью и устав школы не должен ей противоречить. Об этом он высказался после того, как девочку из-за хиджаба не пускала на занятия директор тюменской школы. «Конституцией Российской Федерации права и свободы граждан признаны наивысшей ценностью. Ни устав школы, ни другие нормы и акты не должны противоречить основному закону нашей страны. Ношение головного убора мусульманками — это требование веры. Никакой угрозы окружающим его ношение не несет, равно как не мешает он и учебному процессу», — рассказал Солтаев изданию «Чечня Сегодня». Омбудсмен отметил, что в школе в детях должны воспитывать толерантность. «Подобные действия руководства образовательного учреждения направлены на внушение чувства враждебности к мусульманам», — добавил Солтаев. Ранее URA.RU писало, что в школе №88 в Тюмени директор не пускала на уроки ученицу из-за того, что на девочке был надет хиджаб. Адвокат Руслан Нагиев посоветовал родителям школьницы: обратиться в суд и в прокуратуру. После чего он заявил о том, что будет защищать интересы девочки. Департамент образования Тюменской области разберется в конфликте директора школы Елены Головчак и ученицы.
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