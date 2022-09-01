Тюменские власти разберутся в конфликте школы с «девочкой в хиджабе»

Департамент образования Тюменской области разберется с запретом ношения хиджаба в школе

02 сентября 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Тюменские власти разберутся в ситуации, когда девочку не пустили на занятия из-за хиджаба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Департамент образования и комитет по делам национальностей Тюменской области будут разбираться в конфликте между директором школы №88 Еленой Головчак и ученицей, которую она не пустила на занятия из-за хиджаба. Об этом рассказали в информационном центре правительства области. Там также отметили, что девочка по закону должна была соблюдать устав школы. «Возникший вопрос взят под контроль региональными органами управления образования, национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области соответствующего регионального национально-общественного объединения», — сообщили в инфоцентре. Для решения конфликта в ближайшее время будет проведена встреча с заинтересованными сторонами, где разберут ситуацию с позиции действующего закона и прав граждан на свободу вероисповедания с учетом традиций исламского вероучения. Власти также добавили, что исходя из норм федерального законодательства об образовании и устава школы №88, девочка должна была послушаться директора и снять хиджаб. «Учащиеся должны соблюдать устав (школы) и, соответственно, принятую форму одежды», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменской школе директор не пускал девочку на занятия из-за хиджаба. Ученицу теперь будет защищать адвокат Руслан Нагиев, также известный по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году.

Департамент образования и комитет по делам национальностей Тюменской области будут разбираться в конфликте между директором школы №88 Еленой Головчак и ученицей, которую она не пустила на занятия из-за хиджаба. Об этом рассказали в информационном центре правительства области. Там также отметили, что девочка по закону должна была соблюдать устав школы. «Возникший вопрос взят под контроль региональными органами управления образования, национальной политики при участии мусульманского духовенства Тюменской области соответствующего регионального национально-общественного объединения», — сообщили в инфоцентре. Для решения конфликта в ближайшее время будет проведена встреча с заинтересованными сторонами, где разберут ситуацию с позиции действующего закона и прав граждан на свободу вероисповедания с учетом традиций исламского вероучения. Власти также добавили, что исходя из норм федерального законодательства об образовании и устава школы №88, девочка должна была послушаться директора и снять хиджаб. «Учащиеся должны соблюдать устав (школы) и, соответственно, принятую форму одежды», — рассказали в инфоцентре. Ранее URA.RU сообщало, что в тюменской школе директор не пускал девочку на занятия из-за хиджаба. Ученицу теперь будет защищать адвокат Руслан Нагиев, также известный по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в 2019 году.