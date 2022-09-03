Сенатор Джабаров назвал виновников развала Евросоюза

Сенатор Джабаров: Евросоюз сам спровоцировал потерю единства, поддержав Украину

04 сентября 2022 в 02:28 Размер текста - 17 +

Европейские политики сами виноваты в потере единства в ЕС, заявил Владимир Джабаров Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не стремилась расшатать единство стран Европейского союза, чего достигли европейские политики, инициировавшие антироссийские санкции. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Мы видим, что народы стран ЕС уже все чаще задают вопросы своим правительствам: а чего ради мы жертвуем своими достижениями в экономике, культуре, социальной сфере, прикрываясь фальшивыми лозунгами о защите „несчастной Украины“?», — заявил Владимир Джабаров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что у России нет и не было цели расшатать единство стран Евросоюза. Сенатор отметил, что внутренние проблемы Евросоюза были спровоцированы антироссийскими санкциями, которые навредили западной экономике. «Мы терпеливо молчали, полагая, что европейский разум возьмет верх над русофобским безумием», — резюмировал Джабаров. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Европе придется заплатить большую цену за помощь Украине. В Финляндии заметили, что в ЕС грядет раскол из-за президента Украины Владимира Зеленского. Депутат Госдумы Дмитрий Белик предрек распад Евросоюза ближе к зиме, если он не поменяет свою позицию по отношению к России. Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Однако ограничения ударили и по их экономике.

Россия не стремилась расшатать единство стран Европейского союза, чего достигли европейские политики, инициировавшие антироссийские санкции. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Мы видим, что народы стран ЕС уже все чаще задают вопросы своим правительствам: а чего ради мы жертвуем своими достижениями в экономике, культуре, социальной сфере, прикрываясь фальшивыми лозунгами о защите „несчастной Украины“?», — заявил Владимир Джабаров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что у России нет и не было цели расшатать единство стран Евросоюза. Сенатор отметил, что внутренние проблемы Евросоюза были спровоцированы антироссийскими санкциями, которые навредили западной экономике. «Мы терпеливо молчали, полагая, что европейский разум возьмет верх над русофобским безумием», — резюмировал Джабаров. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Европе придется заплатить большую цену за помощь Украине. В Финляндии заметили, что в ЕС грядет раскол из-за президента Украины Владимира Зеленского. Депутат Госдумы Дмитрий Белик предрек распад Евросоюза ближе к зиме, если он не поменяет свою позицию по отношению к России. Западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Однако ограничения ударили и по их экономике.