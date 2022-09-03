По теме 300-летия Екатеринбурга сделают отдельный сайт за 800 тысяч

Власти Екатеринбурга ищут разработчиков для сайта к 300-летию города

04 сентября 2022 в 10:23 Размер текста - 17 +

Екатеринбургу исполнится 300 лет в 2023 году Фото: Дарья Попова © URA.RU Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который разработает сайт к 300-летию города. На эти целю из муниципального бюджета готовы потратить 837 тысяч рублей, следует из документов на сайте госзакупок. «Создание веб-сайта, приуроченного к 300-летнему юбилею со дня основания города Екатеринбурга. [Должен] содержать актуальную информацию об истории города, инфраструктурных, событийных, краеведческих, социально-значимых и прочих проектах, посвященных 300-летию», — говорится в описании проекта. Заказчику нужно будет сделать несколько разделов: «О юбилее», «Жителям», «Гостям», «Партнерам», «Контакты», а также перенести на домен, где располагается официальный сайт администрации Екатеринбурга. Начальная цена контракта — 837 тысяч рублей. Исполнителя проекта выберут 9 сентября. Екатеринбург отпразднует 300-летие в 2023 году. На дне рождения города в этом году власти запустили часы, отсчитывающие дни до юбилея.

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который разработает сайт к 300-летию города. На эти целю из муниципального бюджета готовы потратить 837 тысяч рублей, следует из документов на сайте госзакупок. «Создание веб-сайта, приуроченного к 300-летнему юбилею со дня основания города Екатеринбурга. [Должен] содержать актуальную информацию об истории города, инфраструктурных, событийных, краеведческих, социально-значимых и прочих проектах, посвященных 300-летию», — говорится в описании проекта. Заказчику нужно будет сделать несколько разделов: «О юбилее», «Жителям», «Гостям», «Партнерам», «Контакты», а также перенести на домен, где располагается официальный сайт администрации Екатеринбурга. Начальная цена контракта — 837 тысяч рублей. Исполнителя проекта выберут 9 сентября. Екатеринбург отпразднует 300-летие в 2023 году. На дне рождения города в этом году власти запустили часы, отсчитывающие дни до юбилея.