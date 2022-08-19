В Екатеринбурге запустили часы, отсчитывающие дни до 300-летия. Фото, видео

20 августа 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

Власти запустили таймер обратного отсчета до 300-летия Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков, URA.RU В центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, включили огромные часы, которые будут отсчитывать время до 300-летия города. В запуске таймера приняли участие первые лица города и области, передает с места событий корреспондент URA.RU. В День города мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и митрополит Екатеринбургский и Верхотруский Евгений (Кульберг) все вместе нажали на кнопку часов на Вайнера, запустив таймер обратного отсчета. Согласно данным на табло, до празднования 300-летия Екатеринбурга осталось 364 дня. Огромные электронные часы появились на улице Вайнера в ночь на 19 августа. В их основу легла концепция города-крепости, рассекаемого рекой, символизирующей бесконечность. «Предполагается, что каждый день эта „река“ на часах будет наполняться и к 300-летию линия станет полностью бирюзовой», — рассказывал корреспонденту URA.RU один из авторов задумки. В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции. Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

В центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, включили огромные часы, которые будут отсчитывать время до 300-летия города. В запуске таймера приняли участие первые лица города и области, передает с места событий корреспондент URA.RU. В День города мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и митрополит Екатеринбургский и Верхотруский Евгений (Кульберг) все вместе нажали на кнопку часов на Вайнера, запустив таймер обратного отсчета. Согласно данным на табло, до празднования 300-летия Екатеринбурга осталось 364 дня. Огромные электронные часы появились на улице Вайнера в ночь на 19 августа. В их основу легла концепция города-крепости, рассекаемого рекой, символизирующей бесконечность. «Предполагается, что каждый день эта „река“ на часах будет наполняться и к 300-летию линия станет полностью бирюзовой», — рассказывал корреспонденту URA.RU один из авторов задумки. В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.