19 августа 2022

В Екатеринбурге запустили часы, отсчитывающие дни до 300-летия. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти запустили таймер обратного отсчета до 300-летия Екатеринбурга Фото:

В центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, включили огромные часы, которые будут отсчитывать время до 300-летия города. В запуске таймера приняли участие первые лица города и области, передает с места событий корреспондент URA.RU.

В День города мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и митрополит Екатеринбургский и Верхотруский Евгений (Кульберг) все вместе нажали на кнопку часов на Вайнера, запустив таймер обратного отсчета. Согласно данным на табло, до празднования 300-летия Екатеринбурга осталось 364 дня.

Огромные электронные часы появились на улице Вайнера в ночь на 19 августа. В их основу легла концепция города-крепости, рассекаемого рекой, символизирующей бесконечность. «Предполагается, что каждый день эта „река“ на часах будет наполняться и к 300-летию линия станет полностью бирюзовой», — рассказывал корреспонденту URA.RU один из авторов задумки.

В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.

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В центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, включили огромные часы, которые будут отсчитывать время до 300-летия города. В запуске таймера приняли участие первые лица города и области, передает с места событий корреспондент URA.RU. В День города мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и митрополит Екатеринбургский и Верхотруский Евгений (Кульберг) все вместе нажали на кнопку часов на Вайнера, запустив таймер обратного отсчета. Согласно данным на табло, до празднования 300-летия Екатеринбурга осталось 364 дня. Огромные электронные часы появились на улице Вайнера в ночь на 19 августа. В их основу легла концепция города-крепости, рассекаемого рекой, символизирующей бесконечность. «Предполагается, что каждый день эта „река“ на часах будет наполняться и к 300-летию линия станет полностью бирюзовой», — рассказывал корреспонденту URA.RU один из авторов задумки. В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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