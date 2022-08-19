Власти запустили таймер обратного отсчета до 300-летия ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков, URA.RU
В центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, включили огромные часы, которые будут отсчитывать время до 300-летия города. В запуске таймера приняли участие первые лица города и области, передает с места событий корреспондент URA.RU.
В День города мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и митрополит Екатеринбургский и Верхотруский Евгений (Кульберг) все вместе нажали на кнопку часов на Вайнера, запустив таймер обратного отсчета. Согласно данным на табло, до празднования 300-летия Екатеринбурга осталось 364 дня.
Огромные электронные часы появились на улице Вайнера в ночь на 19 августа. В их основу легла концепция города-крепости, рассекаемого рекой, символизирующей бесконечность. «Предполагается, что каждый день эта „река“ на часах будет наполняться и к 300-летию линия станет полностью бирюзовой», — рассказывал корреспонденту URA.RU один из авторов задумки.
В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.
Фото: Владимир Жабриков, URA.RU
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В центре Екатеринбурга, на улице Вайнера, включили огромные часы, которые будут отсчитывать время до 300-летия города. В запуске таймера приняли участие первые лица города и области, передает с места событий корреспондент URA.RU. В День города мэр Алексей Орлов, губернатор Евгений Куйвашев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев, спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и митрополит Екатеринбургский и Верхотруский Евгений (Кульберг) все вместе нажали на кнопку часов на Вайнера, запустив таймер обратного отсчета. Согласно данным на табло, до празднования 300-летия Екатеринбурга осталось 364 дня. Огромные электронные часы появились на улице Вайнера в ночь на 19 августа. В их основу легла концепция города-крепости, рассекаемого рекой, символизирующей бесконечность. «Предполагается, что каждый день эта „река“ на часах будет наполняться и к 300-летию линия станет полностью бирюзовой», — рассказывал корреспонденту URA.RU один из авторов задумки. В Екатеринбурге отмечают 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.