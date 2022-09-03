03 сентября 2022

Yle назвал основных покупателей украинского зерна в мире

Yle: больше половины судов с украинским зерном отправились в Турцию и Европу
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов, пшеница, зерно, погрузка
Yle выяснило, сколько продовольствия получила Африка Фото:

В июле состоялась сделка ООН, Украины, Турции и России по поводу доставки украинского зерна. Финское издание Yle выяснило, куда ушла основная часть сельхозпродукции.

В статье говорится о том, что больше половины из 62 судов, вышедших из портов Одессы, Черноморска и Южного, отправились в Турцию и Европу. «По данным ООН, больше всего судов-зерновозов, 21 судно, отправились в Турцию. В Европе отдельные корабли отправились в Румынию, Испанию, Голландию, Ирландию, Германию, Францию и Грецию, всего более 20 кораблей», — передает Yle.

Отдельная партия кораблей ушла в Азию. В августе на Африку, особенно страдающую от нехватки продовольствия, и Ближний Восток пришлось всего десять кораблей, добавляет издание.

Ранее Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

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В июле состоялась сделка ООН, Украины, Турции и России по поводу доставки украинского зерна. Финское издание Yle выяснило, куда ушла основная часть сельхозпродукции. В статье говорится о том, что больше половины из 62 судов, вышедших из портов Одессы, Черноморска и Южного, отправились в Турцию и Европу. «По данным ООН, больше всего судов-зерновозов, 21 судно, отправились в Турцию. В Европе отдельные корабли отправились в Румынию, Испанию, Голландию, Ирландию, Германию, Францию и Грецию, всего более 20 кораблей», — передает Yle. Отдельная партия кораблей ушла в Азию. В августе на Африку, особенно страдающую от нехватки продовольствия, и Ближний Восток пришлось всего десять кораблей, добавляет издание. Ранее Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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