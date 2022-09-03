Yle назвал основных покупателей украинского зерна в мире

Yle: больше половины судов с украинским зерном отправились в Турцию и Европу

04 сентября 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Yle выяснило, сколько продовольствия получила Африка Фото: Сергей Венявский © URA.RU В июле состоялась сделка ООН, Украины, Турции и России по поводу доставки украинского зерна. Финское издание Yle выяснило, куда ушла основная часть сельхозпродукции. В статье говорится о том, что больше половины из 62 судов, вышедших из портов Одессы, Черноморска и Южного, отправились в Турцию и Европу. «По данным ООН, больше всего судов-зерновозов, 21 судно, отправились в Турцию. В Европе отдельные корабли отправились в Румынию, Испанию, Голландию, Ирландию, Германию, Францию и Грецию, всего более 20 кораблей», — передает Yle. Отдельная партия кораблей ушла в Азию. В августе на Африку, особенно страдающую от нехватки продовольствия, и Ближний Восток пришлось всего десять кораблей, добавляет издание. Ранее Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

В июле состоялась сделка ООН, Украины, Турции и России по поводу доставки украинского зерна. Финское издание Yle выяснило, куда ушла основная часть сельхозпродукции. В статье говорится о том, что больше половины из 62 судов, вышедших из портов Одессы, Черноморска и Южного, отправились в Турцию и Европу. «По данным ООН, больше всего судов-зерновозов, 21 судно, отправились в Турцию. В Европе отдельные корабли отправились в Румынию, Испанию, Голландию, Ирландию, Германию, Францию и Грецию, всего более 20 кораблей», — передает Yle. Отдельная партия кораблей ушла в Азию. В августе на Африку, особенно страдающую от нехватки продовольствия, и Ближний Восток пришлось всего десять кораблей, добавляет издание. Ранее Россия и Украина подписали соглашение с Турцией о вывозе украинского зерна через Черное море. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявлял, что суда с украинским зерном отправляются на Запад, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.