Бизнесмены из Казахстана захватили тюменский авторынок

Бизнесмены из Казахстана скупают подержанные машины в Тюменской области

05 сентября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Жители Казахстана скупают б/у автомобили в Тюменской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Казахстана скупают подержанные автомобили в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с тем, что в России б/у машины стоят значительно дешевле, чем в соседней республике. «В Казахстане много предпринимателей, которые ведут бизнес, связанный с торговлей подержанными автомобилями. Они в буквальном смысле скупают такие машины на авторынках Тюменской области для последующей продажи в своей стране. Сами бизнесмены говорят, что на этом можно неплохо заработать, потому что в России машины стали стоить дешевле, чем у них в республике», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в основном бизнесменов из Казахстана интересуют автомобили российского производства и недорогие иномарки эконом-класса. «Это связано с тем, что машины класса „люкс“ в большинстве стран стоят примерно одинаково. Цены на эконом-класс более гибкие», — добавил источник URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что примерно 76% автолюбителей Тюменской области, опрошенных порталом «Дром», готовы покупать автомобили в Казахстане, если это будет выгодно. При этом, тюменцы стали массово отказываться от шопинг-туров в соседнюю республику из-за агрессии местных жителей.

Жители Казахстана скупают подержанные автомобили в Тюменской области. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, это связано с тем, что в России б/у машины стоят значительно дешевле, чем в соседней республике. «В Казахстане много предпринимателей, которые ведут бизнес, связанный с торговлей подержанными автомобилями. Они в буквальном смысле скупают такие машины на авторынках Тюменской области для последующей продажи в своей стране. Сами бизнесмены говорят, что на этом можно неплохо заработать, потому что в России машины стали стоить дешевле, чем у них в республике», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что в основном бизнесменов из Казахстана интересуют автомобили российского производства и недорогие иномарки эконом-класса. «Это связано с тем, что машины класса „люкс“ в большинстве стран стоят примерно одинаково. Цены на эконом-класс более гибкие», — добавил источник URA.RU. Ранее URA.RU писало о том, что примерно 76% автолюбителей Тюменской области, опрошенных порталом «Дром», готовы покупать автомобили в Казахстане, если это будет выгодно. При этом, тюменцы стали массово отказываться от шопинг-туров в соседнюю республику из-за агрессии местных жителей.