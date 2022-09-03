Житель Кургана собрал в лесу большой урожай грибов и похвастался этим в соцсети

Житель Кургана собрал несколько ведер и пакетов грибов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Кургана похвастался большим урожаем грибов. Фото со своей добычей он опубликовал в паблике «Реальный Курган» соцсети «ВКонтакте».

«А как проходят ваши выходные?», — спрашивает мужчина. Он собрал три больших ведра грибов, наполненных доверху, и три пакета. Сколько весит такой урожай — неизвестно.

В это время остальные комментаторы начали обсуждать фото. Некоторые из них смеются, что такое количество грибов быстро съесть невозможно. «Раз, два закусить, а потом выбрасывать…», — пишет Николай Иванов. Валентина Мелюх-Власова отвечает мужчине, что из них можно сделать икру. Остальные подписчики пытаются выведать место, где можно собрать столько грибов.

Ранее курганцы хвастались 32 килограммами грибов, собранными за 15 минут. На фотографиях показаны более четырех десятков подосиновиков внушительных размеров.