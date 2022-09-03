Клаву Коку раскритиковали за песню «Пьяную домой» на детском фестивале. Видео

Клава Кока исполнила песню "Пьяную домой" на детском фестивале

04 сентября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Певица спела детям про нетрезвую жизнь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В соцсетях обсуждают выступление певицы, уроженки Екатеринбурга Клавы Коки на фестивале детства и юношества «Я, мы, тигр» во Владивостоке. Многие посчитали неуместной песню со словами «Забери меня пьяную домой, и делай со мной все, что хочешь» на детском празднике. «Песня для фестиваля детства… Что же там для взрослых?», — написал пользователь Alex в комментариях к новости по теме в telegram-канале Newsvlru. «Вот это фестиваль детства и юношества! Надеюсь, тот, кто это устроил, уже заявление по-собственному пишет», — негодует другой пользователь. «Это что, кумир молодежи? Какое дно», — добавляет третий. Многие поддержали мнение, что исполнять песню «Пьяную домой» на фестивале детства и юношества было неуместно. Более того, что Клава Кока вышла на сцену с опозданием, все это время на площади шел дождь, и многие промокли. Клава Кока (Клавдия Высокова) — певица из Екатеринбурга. 21 августа Кока выступила на дне рождения уральской столицы. Скрин комментариев в telegram-канале Newsvlru

В соцсетях обсуждают выступление певицы, уроженки Екатеринбурга Клавы Коки на фестивале детства и юношества «Я, мы, тигр» во Владивостоке. Многие посчитали неуместной песню со словами «Забери меня пьяную домой, и делай со мной все, что хочешь» на детском празднике. «Песня для фестиваля детства… Что же там для взрослых?», — написал пользователь Alex в комментариях к новости по теме в telegram-канале Newsvlru. «Вот это фестиваль детства и юношества! Надеюсь, тот, кто это устроил, уже заявление по-собственному пишет», — негодует другой пользователь. «Это что, кумир молодежи? Какое дно», — добавляет третий. Многие поддержали мнение, что исполнять песню «Пьяную домой» на фестивале детства и юношества было неуместно. Более того, что Клава Кока вышла на сцену с опозданием, все это время на площади шел дождь, и многие промокли. Клава Кока (Клавдия Высокова) — певица из Екатеринбурга. 21 августа Кока выступила на дне рождения уральской столицы.