03 сентября 2022

Клаву Коку раскритиковали за песню «Пьяную домой» на детском фестивале. Видео

Клава Кока исполнила песню "Пьяную домой" на детском фестивале
© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Певица спела детям про нетрезвую жизнь Фото:

В соцсетях обсуждают выступление певицы, уроженки Екатеринбурга Клавы Коки на фестивале детства и юношества «Я, мы, тигр» во Владивостоке. Многие посчитали неуместной песню со словами «Забери меня пьяную домой, и делай со мной все, что хочешь» на детском празднике.

«Песня для фестиваля детства… Что же там для взрослых?», — написал пользователь Alex в комментариях к новости по теме в telegram-канале Newsvlru. «Вот это фестиваль детства и юношества! Надеюсь, тот, кто это устроил, уже заявление по-собственному пишет», — негодует другой пользователь. «Это что, кумир молодежи? Какое дно», — добавляет третий.

Многие поддержали мнение, что исполнять песню «Пьяную домой» на фестивале детства и юношества было неуместно. Более того, что Клава Кока вышла на сцену с опозданием, все это время на площади шел дождь, и многие промокли. Клава Кока (Клавдия Высокова) — певица из Екатеринбурга. 21 августа Кока выступила на дне рождения уральской столицы.

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В соцсетях обсуждают выступление певицы, уроженки Екатеринбурга Клавы Коки на фестивале детства и юношества «Я, мы, тигр» во Владивостоке. Многие посчитали неуместной песню со словами «Забери меня пьяную домой, и делай со мной все, что хочешь» на детском празднике. «Песня для фестиваля детства… Что же там для взрослых?», — написал пользователь Alex в комментариях к новости по теме в telegram-канале Newsvlru. «Вот это фестиваль детства и юношества! Надеюсь, тот, кто это устроил, уже заявление по-собственному пишет», — негодует другой пользователь. «Это что, кумир молодежи? Какое дно», — добавляет третий. Многие поддержали мнение, что исполнять песню «Пьяную домой» на фестивале детства и юношества было неуместно. Более того, что Клава Кока вышла на сцену с опозданием, все это время на площади шел дождь, и многие промокли. Клава Кока (Клавдия Высокова) — певица из Екатеринбурга. 21 августа Кока выступила на дне рождения уральской столицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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