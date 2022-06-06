Посол США отказался обсуждать с РФ договор по ядерному оружию

Инструкций из Вашингтона о готовности обсудить ядерный потенциал РФ и США не было Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Возобновление отношений и обсуждений ядерного вопроса между Россией и США в нынешних условиях маловероятно. Такое заявление сделал посол США в Москве Джон Салливан.

«Могу точно сказать, что никаких инструкций из Вашингтона о готовности к ним я не получал. С другой стороны, это один из самых значительных вопросов в отношениях между США и Россией», — отметил он в интервью ТАСС.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США вступил в силу в феврале 2011 года. Он является стандартом стратегической стабильности, пишет Life. Документ предполагает, что страны обязаны сократить ядерные арсенал так, чтобы через 7 лет количество ядерного вооружения не превышало 700 баллистических ракет, 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых боеголовок.

В 2021 году государства также подписали документ по стратегической стабильности, а в 2022 году договорились возобновить общение по поводу договора СНВ-3. После этого стало известно, что Штаты хотят сохранить ограничения на ядерный арсенал РФ после 2026 года. Они намерены ограничить новые типы российских ядерных систем, уточняет «Федеральное агентство новостей». Америка также пригрозила усилением санкционного давления на Россию для торга и продвижения этого диалога.