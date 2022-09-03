Зам Куйвашева избавил УГМК от угрозы на свердловских выборах

04 сентября 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов помог УГМК сделать выборы в Серове предсказуемыми — за неделю до голосования Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Олег Чемезов — заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по политике — добился снятия с выборов в гордуму Серова пятерых кандидатов от «Новых людей», представлявших угрозу для пула «Единой России», поддерживаемого «Надеждинским металлургическим заводом» (НМЗ, входит в УГМК). Об этом URA.RU сообщил источник в местной администрации и подтвердили в областном избиркоме. «От [„Новых людей“] 3 сентября действительно поступили документы об отзыве кандидатов: Александра Столбова (пятимандатный округ №2), Павла Козяева (пятимандатный округ №2), Александра Козяева (пятимандатный округ №4), Павла Чазова (пятимандатный округ №4), Сергея Мельника (пятимандатный округ №5). Сегодня окружной избирательной комиссией приняты решения по данному вопросу: регистрация указанных кандидатов аннулирована», — заявили корреспонденту в облизбиркоме. «Это были основные соперники „Единой России“ и УГМК. Вели агрессивную кампанию, со множеством нарушений. Представители НМЗ собрали их в один пакет и передали „Новым людям“. Параллельно переговоры с руководством партии о снятии этой пятерки вел Чемезов», — рассказал URA.RU собеседник. От комментариев по теме Чемезов воздержался. Другой источник URA.RU — близкий к руководству региона — подтвердил, что Чемезов «вел переговоры, и резиденция [губернатора] с самого начала была крайне недовольна поведением „Новых людей“, нарушивших этику ведения политической борьбы». Статья по теме Свердловский мэр бросил вызов УГМК на выборах А в пресс-службе реготделения «Новых людей» объяснили, что указанные кандидаты сняты с выборов за «дискредитацию партии и нарушение избирательного законодательства». Из материалов, имеющихся у URA.RU, следует, что Столбова, братьев Козяевых, Чазова и Мельника уличили в подкупе избирателей, незаконной агитации, а также действиях и высказываниях, дискредитирующих власти. В начале августа URA.RU рассказывало о конфликте между НМЗ и главой Серова Василием Сизиковым, которого предприятие заподозрило в скрытой (в обход существующих договоренностей) поддержке кандидатов от «Новых людей», включая упомянутых. В интригу тогда вмешался сам Куйвашев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Олег Чемезов — заместитель губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по политике — добился снятия с выборов в гордуму Серова пятерых кандидатов от «Новых людей», представлявших угрозу для пула «Единой России», поддерживаемого «Надеждинским металлургическим заводом» (НМЗ, входит в УГМК). Об этом URA.RU сообщил источник в местной администрации и подтвердили в областном избиркоме. «От [„Новых людей“] 3 сентября действительно поступили документы об отзыве кандидатов: Александра Столбова (пятимандатный округ №2), Павла Козяева (пятимандатный округ №2), Александра Козяева (пятимандатный округ №4), Павла Чазова (пятимандатный округ №4), Сергея Мельника (пятимандатный округ №5). Сегодня окружной избирательной комиссией приняты решения по данному вопросу: регистрация указанных кандидатов аннулирована», — заявили корреспонденту в облизбиркоме. «Это были основные соперники „Единой России“ и УГМК. Вели агрессивную кампанию, со множеством нарушений. Представители НМЗ собрали их в один пакет и передали „Новым людям“. Параллельно переговоры с руководством партии о снятии этой пятерки вел Чемезов», — рассказал URA.RU собеседник. От комментариев по теме Чемезов воздержался. Другой источник URA.RU — близкий к руководству региона — подтвердил, что Чемезов «вел переговоры, и резиденция [губернатора] с самого начала была крайне недовольна поведением „Новых людей“, нарушивших этику ведения политической борьбы». А в пресс-службе реготделения «Новых людей» объяснили, что указанные кандидаты сняты с выборов за «дискредитацию партии и нарушение избирательного законодательства». Из материалов, имеющихся у URA.RU, следует, что Столбова, братьев Козяевых, Чазова и Мельника уличили в подкупе избирателей, незаконной агитации, а также действиях и высказываниях, дискредитирующих власти. В начале августа URA.RU рассказывало о конфликте между НМЗ и главой Серова Василием Сизиковым, которого предприятие заподозрило в скрытой (в обход существующих договоренностей) поддержке кандидатов от «Новых людей», включая упомянутых. В интригу тогда вмешался сам Куйвашев.