Клава Кока потеряла голос перед скандальным выступлением на молодежном фестивале

Клава Кока потеряла голос перед выступлением во Владивостоке

04 сентября 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Певица рассказала подписчикам, что у нее сел голос Фото: Размик Закарян © URA.RU Певица из Екатеринбурга Клава Кока потеряла голос перед концертом на фестивале детства и юношества во Владивостоке. Ей потребовались серьезные процедуры, в том числе антибиотики. Об этом певица рассказала в своем telegram-канале. «Последние полтора суток были адовыми! Это мое аудио ребятам в концертный чат ночью после прилета во Владивосток. При том, что в Москве на пересадке мне делали серьезные процедуры и капельницы, назначили антибиотики и так далее… Стало легче, я смогла долететь, и ушные перепонки выдержали, но голос почти пропал, а на носу концерт для 20 тысяч человек», — рассказала Кока подписчикам. К сообщению она прикрепила запись голосового сообщения, из которого слышно, что у певицы совсем нет голоса. В комментариях подписчики попросили Коку заняться здоровьем и не допускать таких серьезных перегрузок. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока выступила на фестивале детства и юношества «Я, мы, тигр» во Владивостоке и спела песню «Пьяную домой». Многие посчитали неуместным исполнение такой песни перед детьми и подростками.

Певица из Екатеринбурга Клава Кока потеряла голос перед концертом на фестивале детства и юношества во Владивостоке. Ей потребовались серьезные процедуры, в том числе антибиотики. Об этом певица рассказала в своем telegram-канале. «Последние полтора суток были адовыми! Это мое аудио ребятам в концертный чат ночью после прилета во Владивосток. При том, что в Москве на пересадке мне делали серьезные процедуры и капельницы, назначили антибиотики и так далее… Стало легче, я смогла долететь, и ушные перепонки выдержали, но голос почти пропал, а на носу концерт для 20 тысяч человек», — рассказала Кока подписчикам. К сообщению она прикрепила запись голосового сообщения, из которого слышно, что у певицы совсем нет голоса. В комментариях подписчики попросили Коку заняться здоровьем и не допускать таких серьезных перегрузок. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока выступила на фестивале детства и юношества «Я, мы, тигр» во Владивостоке и спела песню «Пьяную домой». Многие посчитали неуместным исполнение такой песни перед детьми и подростками.