В офисе Зеленского ответили на заявления Кремля по переговорам

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Фото. Пермь., флаг украины
Офис президента Украины выдвинул требования для переговоров с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская сторона пойдет на возобновление переговорного процесса с Россией только в случае возврата освобожденных российской армией территорий под контроль Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Напоминаю вам еще раз. Переговоры возможны, но только на условиях: после возврата территорий и ликвидации анклавов», — написал Подоляк на своей странице в соцсети.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметом российско-украинского диалога может стать обсуждение выполнения условий Москвы. С начала специальной операции по освобождению территорий Донбасса обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они закончились безуспешно. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.

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Украинская сторона пойдет на возобновление переговорного процесса с Россией только в случае возврата освобожденных российской армией территорий под контроль Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Напоминаю вам еще раз. Переговоры возможны, но только на условиях: после возврата территорий и ликвидации анклавов», — написал Подоляк на своей странице в соцсети. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметом российско-украинского диалога может стать обсуждение выполнения условий Москвы. С начала специальной операции по освобождению территорий Донбасса обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они закончились безуспешно. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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