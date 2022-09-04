В офисе Зеленского ответили на заявления Кремля по переговорам

04 сентября 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

Офис президента Украины выдвинул требования для переговоров с Россией Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская сторона пойдет на возобновление переговорного процесса с Россией только в случае возврата освобожденных российской армией территорий под контроль Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Напоминаю вам еще раз. Переговоры возможны, но только на условиях: после возврата территорий и ликвидации анклавов», — написал Подоляк на своей странице в соцсети. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметом российско-украинского диалога может стать обсуждение выполнения условий Москвы. С начала специальной операции по освобождению территорий Донбасса обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они закончились безуспешно. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.

Украинская сторона пойдет на возобновление переговорного процесса с Россией только в случае возврата освобожденных российской армией территорий под контроль Киева. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Напоминаю вам еще раз. Переговоры возможны, но только на условиях: после возврата территорий и ликвидации анклавов», — написал Подоляк на своей странице в соцсети. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предметом российско-украинского диалога может стать обсуждение выполнения условий Москвы. С начала специальной операции по освобождению территорий Донбасса обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они закончились безуспешно. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что переговорный процесс был прерван из-за нежелания Киева искать мирные пути урегулирования конфликта.