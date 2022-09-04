В России готовы заплатить миллион за захват робота THeMIS на Украине

ЦАСТ пообещал один миллион рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине

05 сентября 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

ЦАСТ пообещал один миллион рублей за захват эстонского робота THeMIS на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины За захват эстонского робота THeMIS на Украине заплатят один миллион рублей. Вознаграждение объявили в Центре анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). «В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес. Центр анализа стратегий и технологий объявляет о вознаграждении в один миллион рублей любому военнослужащему, или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России», — говорится в Telegram-канале ЦАСТ. Известно, что роботы планируют использовать для эвакуации раненных и транспортировки боеприпасов. В ЦАСТ отметили, что предложение о награде согласовано с соответствующими структурами, выплата произойдет после заключения об осмотре трофея, подготовленного в Минобороны России. Ранее Министерство внутренних дел России объявляло награду за информацию о двух командирах украинского нацбата, которые причастны к пыткам российских военных на Украине. Речь шла о Немичеве Константине Витальевиче 10.01.1996 года рождения и Величко Сергее Олеговиче 03.01.1994 года рождения.

За захват эстонского робота THeMIS на Украине заплатят один миллион рублей. Вознаграждение объявили в Центре анализа стратегий и технологий (ЦАСТ). «В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес. Центр анализа стратегий и технологий объявляет о вознаграждении в один миллион рублей любому военнослужащему, или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России», — говорится в Telegram-канале ЦАСТ. Известно, что роботы планируют использовать для эвакуации раненных и транспортировки боеприпасов. В ЦАСТ отметили, что предложение о награде согласовано с соответствующими структурами, выплата произойдет после заключения об осмотре трофея, подготовленного в Минобороны России. Ранее Министерство внутренних дел России объявляло награду за информацию о двух командирах украинского нацбата, которые причастны к пыткам российских военных на Украине. Речь шла о Немичеве Константине Витальевиче 10.01.1996 года рождения и Величко Сергее Олеговиче 03.01.1994 года рождения.