Россия пригрозила ЕС ответными санкциями за заморозку визового режима

Постпред РФ Чижов предупредил Евросоюз об ответных санкциями за заморозку визового режима

05 сентября 2022 в 03:29 Размер текста - 17 +

РФ примет ответные меры на заморозку Евросоюзом упрощенного визового режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия объявит об ответных мерах на решение Евросоюза заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме после того, как получит официальное уведомление на этот счет от Брюсселя. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «После того, как мы получим соответствующее официальное уведомление, будем формулировать ответные действия, которые, пусть никто не сомневается, последуют — это неизбежно», — сказал он в интервью «Известиям». Дипломат выразил уверенность, что приостановка визового соглашения нанесет вред самому политическому блоку в экономическом и политическом плане. «Теперь его привлекательность в глазах российских и, кстати говоря, белорусских граждан, которые тоже подпадают под многие ограничения, померкнет», — пояснил Чижов. 31 августа главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, передает RT. Подобная мера сократит число выдаваемых виз и усложнит процесс оформления новых, уточняет MK . Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на то, что односторонняя приостановка действия договора об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом является прямым его нарушением. По мнению немецкой газеты Spiegel, подобное решение Брюсселя означает, что у Запада не осталось средств давления на президента России Владимира Путина.

Россия объявит об ответных мерах на решение Евросоюза заморозить соглашение об упрощенном визовом режиме после того, как получит официальное уведомление на этот счет от Брюсселя. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. «После того, как мы получим соответствующее официальное уведомление, будем формулировать ответные действия, которые, пусть никто не сомневается, последуют — это неизбежно», — сказал он в интервью «Известиям». Дипломат выразил уверенность, что приостановка визового соглашения нанесет вред самому политическому блоку в экономическом и политическом плане. «Теперь его привлекательность в глазах российских и, кстати говоря, белорусских граждан, которые тоже подпадают под многие ограничения, померкнет», — пояснил Чижов. 31 августа главы МИД 27 стран ЕС решили заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, передает RT. Подобная мера сократит число выдаваемых виз и усложнит процесс оформления новых, уточняет MK. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала на то, что односторонняя приостановка действия договора об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом является прямым его нарушением. По мнению немецкой газеты Spiegel, подобное решение Брюсселя означает, что у Запада не осталось средств давления на президента России Владимира Путина.