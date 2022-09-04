В России введут пошлины на мебель из недружественных стран

«Известия»: Минпромторгу предложили ввести пошлину в 60% на мебель из недружественных стран

05 сентября 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

Минпромторгу предложили ввести пошлину в 60% на мебель из недружественных стран Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Россия могла бы облагать пошлинами мебель, ввезенную из стран, находящихся в списке недружественных. Такое предложение озвучила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Минпромторгу. В ассоциации просят установить пошлины для недружественных стран на уровне 60%, для всех остальных — 10%, передают «Известия». Из письма следует, что из-за санкций у компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК) в несколько раз выросли логистические расходы. Кроме того, для отечественных предприятий закрылись полностью или частично важнейшие экспортные направления. В документе говорится, что данное нововведение поможет сохранить отечественным производителям десятки миллиардов рублей. По словам директора АМПР Тимура Иртуганова, российская мебель ничем не хуже западной. Ранее многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. Например, на фоне приостановки деятельности IKEA и проблем с логистикой у европейских производителей в российских городах вырос спрос на премиальную и авторскую мебель. После чего стало известно, что шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) могут вновь открыться в РФ, если появится такая возможность.

Россия могла бы облагать пошлинами мебель, ввезенную из стран, находящихся в списке недружественных. Такое предложение озвучила Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Минпромторгу. В ассоциации просят установить пошлины для недружественных стран на уровне 60%, для всех остальных — 10%, передают «Известия». Из письма следует, что из-за санкций у компаний лесопромышленного комплекса (ЛПК) в несколько раз выросли логистические расходы. Кроме того, для отечественных предприятий закрылись полностью или частично важнейшие экспортные направления. В документе говорится, что данное нововведение поможет сохранить отечественным производителям десятки миллиардов рублей. По словам директора АМПР Тимура Иртуганова, российская мебель ничем не хуже западной. Ранее многие международные бренды временно покинули российский рынок в связи с началом спецоперации на Украине. Например, на фоне приостановки деятельности IKEA и проблем с логистикой у европейских производителей в российских городах вырос спрос на премиальную и авторскую мебель. После чего стало известно, что шведская фирма IKEA и испанская компания Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Zara Home) могут вновь открыться в РФ, если появится такая возможность.