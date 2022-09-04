В Роспотребнадзоре отказались вводить дополнительные COVID-ограничения

Дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса сегодня в РФ не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется», — сказала она во время общения с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Ее слова приводит РИА «Новости».
16 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. При этом в ведомстве пообещали не вводить коронавирусные ограничения в школах. На данный момент в России протекает шестая волна коронавируса. Она проходит на фоне распространения двух сублиний «Омикрона» BA.4 и BA.5, что может сделать пик заболеваемости более широким, чем это было зимой, предупреждал вирусолог Петр Чумаков.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»