04 сентября 2022

В Роспотребнадзоре отказались вводить дополнительные COVID-ограничения

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Дополнительных ограничительных мер из-за COVID-19 в России не требуется Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса сегодня в РФ не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется», — сказала она во время общения с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Ее слова приводит РИА «Новости».

16 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. При этом в ведомстве пообещали не вводить коронавирусные ограничения в школах. На данный момент в России протекает шестая волна коронавируса. Она проходит на фоне распространения двух сублиний «Омикрона» BA.4 и BA.5, что может сделать пик заболеваемости более широким, чем это было зимой, предупреждал вирусолог Петр Чумаков.

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Дополнительных ограничительных мер из-за коронавируса сегодня в РФ не требуется. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется», — сказала она во время общения с журналистами в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Ее слова приводит РИА «Новости». 16 августа из-за роста заболеваемости COVID-19 в Роспотребнадзоре порекомендовал вернуть масочный режим в регионы, где недельная заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тысяч человек населения. При этом в ведомстве пообещали не вводить коронавирусные ограничения в школах. На данный момент в России протекает шестая волна коронавируса. Она проходит на фоне распространения двух сублиний «Омикрона» BA.4 и BA.5, что может сделать пик заболеваемости более широким, чем это было зимой, предупреждал вирусолог Петр Чумаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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