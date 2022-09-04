The American Conservative: США развяжут третью мировую войну на Украине

05 сентября 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Американский журналист допустил, что США вмешаются в конфликт РФ и Украины Фото: The White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США и их союзники из Евросоюза способны начать третью мировую войну на Украине. Такое мнение высказал редактор The American Conservative Род Дреер. «Мне трудно представить, как Россия вторгается в страну НАТО. Но, к сожалению, мне нетрудно представить, как США и их холуи из ЕС отвлекаются от повсеместных внутренних беспорядков (по поводу того, что всем холодно и бедно из-за плохого руководства), запуская настоящую войну (в отличие от этого прокси-конфликта) России на Украине», — написал Род Дреер для The American Conservative. Он отметил, что его друг из Польши сообщил об ощущении приближающейся войны и ухудшения ситуации. По словам Дреера, подруга из Венгрии отнеслась с непониманием к его идее приехать в Будапешт. «Это как переехать в Польшу в августе 1939 года», — процитировал ее Дреер. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают финансовую помощь. В НАТО заявляли, что не планируют вмешиваться напрямую в конфликт России и Украины из-за опасения распространения боевых действий на другие страны. Ранее Папа римский Франциск заявил, что в мире уже идет третья мировая война, передает Life .

США и их союзники из Евросоюза способны начать третью мировую войну на Украине. Такое мнение высказал редактор The American Conservative Род Дреер. «Мне трудно представить, как Россия вторгается в страну НАТО. Но, к сожалению, мне нетрудно представить, как США и их холуи из ЕС отвлекаются от повсеместных внутренних беспорядков (по поводу того, что всем холодно и бедно из-за плохого руководства), запуская настоящую войну (в отличие от этого прокси-конфликта) России на Украине», — написал Род Дреер для The American Conservative. Он отметил, что его друг из Польши сообщил об ощущении приближающейся войны и ухудшения ситуации. По словам Дреера, подруга из Венгрии отнеслась с непониманием к его идее приехать в Будапешт. «Это как переехать в Польшу в августе 1939 года», — процитировал ее Дреер. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В связи с этим страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают финансовую помощь. В НАТО заявляли, что не планируют вмешиваться напрямую в конфликт России и Украины из-за опасения распространения боевых действий на другие страны. Ранее Папа римский Франциск заявил, что в мире уже идет третья мировая война, передает Life.