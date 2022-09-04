В Тюмени на входе в школу образовалась давка. Видео

05 сентября 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Родители решили довести первоклассников прямо до входа, чем спровоцировали столпотворение на крыльце школы Фото: Анна Майорова © URA.RU Столпотворение и давка образовались на входе в школу №72 Тюмени утром 5 сентября. Об этом URA.RU сообщил житель города — отец одного из учеников. «Привел ребенка в школу сегодня утром, а на входе какой-то хаос. Дети и родители столпились, толкаются, пытаются скорее попасть внутрь, чтобы не опоздать. Открыта только одна створка двери, и ученики со взрослыми в режиме шпротов перетекают с улицы в школу и обратно», — рассказал URA.RU тюменец. Мужчина запечатлел ситуацию, произошедшую в первом корпусе школы №72 по улице Энергостроителей, на видео. Его примеру последовали и другие родители, размещающие ролики, снятые у школы, в социальных сетях. Произошедшее URA.RU прокомментировала директор школы Юлия Рычкова. «Что касается давки, то это я опровергаю, такого не было. Очередь, действительно, образовалась. Причина в том, что родители первоклассников решили проводить детей до самого входа, хотя их заранее просили этого не делать. Проведем беседы еще раз, такой ситуации больше не допустим», — пояснила директор в разговоре с агентством. По ее словам, внутри школы детей встречают учителя и дежурные администраторы, которые помогают учащимся раздеться и проследовать в классы. Проход родителей в данном случае излишен, а также запрещен в целях антитеррористической безопасности.

Столпотворение и давка образовались на входе в школу №72 Тюмени утром 5 сентября. Об этом URA.RU сообщил житель города — отец одного из учеников. «Привел ребенка в школу сегодня утром, а на входе какой-то хаос. Дети и родители столпились, толкаются, пытаются скорее попасть внутрь, чтобы не опоздать. Открыта только одна створка двери, и ученики со взрослыми в режиме шпротов перетекают с улицы в школу и обратно», — рассказал URA.RU тюменец. Мужчина запечатлел ситуацию, произошедшую в первом корпусе школы №72 по улице Энергостроителей, на видео. Его примеру последовали и другие родители, размещающие ролики, снятые у школы, в социальных сетях. Произошедшее URA.RU прокомментировала директор школы Юлия Рычкова. «Что касается давки, то это я опровергаю, такого не было. Очередь, действительно, образовалась. Причина в том, что родители первоклассников решили проводить детей до самого входа, хотя их заранее просили этого не делать. Проведем беседы еще раз, такой ситуации больше не допустим», — пояснила директор в разговоре с агентством. По ее словам, внутри школы детей встречают учителя и дежурные администраторы, которые помогают учащимся раздеться и проследовать в классы. Проход родителей в данном случае излишен, а также запрещен в целях антитеррористической безопасности.