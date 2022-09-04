04 сентября 2022
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В Тюмени на входе в школу образовалась давка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие после реконструкции сквера на проспекте Орджоникидзе. Екатеринбург, мама с ребенком, школьник, школьницы, после школы, рюкзак, школа, школьный рюкзак
Родители решили довести первоклассников прямо до входа, чем спровоцировали столпотворение на крыльце школы Фото:

Столпотворение и давка образовались на входе в школу №72 Тюмени утром 5 сентября. Об этом URA.RU сообщил житель города — отец одного из учеников.

«Привел ребенка в школу сегодня утром, а на входе какой-то хаос. Дети и родители столпились, толкаются, пытаются скорее попасть внутрь, чтобы не опоздать. Открыта только одна створка двери, и ученики со взрослыми в режиме шпротов перетекают с улицы в школу и обратно», — рассказал URA.RU тюменец.

Мужчина запечатлел ситуацию, произошедшую в первом корпусе школы №72 по улице Энергостроителей, на видео. Его примеру последовали и другие родители, размещающие ролики, снятые у школы, в социальных сетях.

Произошедшее URA.RU прокомментировала директор школы Юлия Рычкова. «Что касается давки, то это я опровергаю, такого не было. Очередь, действительно, образовалась. Причина в том, что родители первоклассников решили проводить детей до самого входа, хотя их заранее просили этого не делать. Проведем беседы еще раз, такой ситуации больше не допустим», — пояснила директор в разговоре с агентством.

По ее словам, внутри школы детей встречают учителя и дежурные администраторы, которые помогают учащимся раздеться и проследовать в классы. Проход родителей в данном случае излишен, а также запрещен в целях антитеррористической безопасности.

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Столпотворение и давка образовались на входе в школу №72 Тюмени утром 5 сентября. Об этом URA.RU сообщил житель города — отец одного из учеников. «Привел ребенка в школу сегодня утром, а на входе какой-то хаос. Дети и родители столпились, толкаются, пытаются скорее попасть внутрь, чтобы не опоздать. Открыта только одна створка двери, и ученики со взрослыми в режиме шпротов перетекают с улицы в школу и обратно», — рассказал URA.RU тюменец. Мужчина запечатлел ситуацию, произошедшую в первом корпусе школы №72 по улице Энергостроителей, на видео. Его примеру последовали и другие родители, размещающие ролики, снятые у школы, в социальных сетях. Произошедшее URA.RU прокомментировала директор школы Юлия Рычкова. «Что касается давки, то это я опровергаю, такого не было. Очередь, действительно, образовалась. Причина в том, что родители первоклассников решили проводить детей до самого входа, хотя их заранее просили этого не делать. Проведем беседы еще раз, такой ситуации больше не допустим», — пояснила директор в разговоре с агентством. По ее словам, внутри школы детей встречают учителя и дежурные администраторы, которые помогают учащимся раздеться и проследовать в классы. Проход родителей в данном случае излишен, а также запрещен в целях антитеррористической безопасности.
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