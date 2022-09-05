Володин призвал украинок бежать, «иначе отправят на убой»

Володин призвал украинок бежать, "иначе отправят на убой"

05 сентября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Владимир Володин отреагировал на постановку украинок на воинский учет Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Женщинам нужно уехать с Украины, пока их не отправили на фронт. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Вашингтон и Брюссель требуют от [президента Украины Владимира] Зеленского вести боевые действия до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал. Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — написал Володин своем telegram-канале. Так он отреагировал на информацию о том, что с 1 октября на Украине будут ставить на воинский учет женщин. Это коснется беременных и женщин с малолетними детьми. Речь идет о военнообязанных женщинах, и только о постановке на учет, а не о мобилизации, сообщает телеканал 360 со ссылкой на юриста Минобороны Украины Владимира Смилку. Уехать с Украины не смогут представители 14 профессий, пишет Nation News. На Украине объявили мобилизацию и военное положение в конце февраля. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что пошел на такие вынужденные меры для демилитаризации и денацификации Украины.

Женщинам нужно уехать с Украины, пока их не отправили на фронт. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Вашингтон и Брюссель требуют от [президента Украины Владимира] Зеленского вести боевые действия до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал. Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — написал Володин своем telegram-канале. Так он отреагировал на информацию о том, что с 1 октября на Украине будут ставить на воинский учет женщин. Это коснется беременных и женщин с малолетними детьми. Речь идет о военнообязанных женщинах, и только о постановке на учет, а не о мобилизации, сообщает телеканал 360 со ссылкой на юриста Минобороны Украины Владимира Смилку. Уехать с Украины не смогут представители 14 профессий, пишет Nation News. На Украине объявили мобилизацию и военное положение в конце февраля. Причиной стала спецоперация РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что пошел на такие вынужденные меры для демилитаризации и денацификации Украины.