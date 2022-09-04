В управлении курганской Росгвардии сменился руководитель

Полковник Андрей Быстров ушел с поста начальника управления Росгвардии по Курганской области

Начальник курганского управления Росгвардии Андрей Быстров ушел с должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении Росгвардии по Курганской области произошла смена руководства. В пятницу, 2 сентября, последний рабочий день провел на должности начальника полковник Андрей Быстров. Информацию о смене руководителя подтвердили в управлении.

«Временно обязанности начальника управления выполняет Юрий Пономарев», — сообщили в пресс-службе. Полковник Пономарев приступил к работе на должности руководителя после ухода Быстрова с 3 сентября.

Источники, близкие к силовых структурам, сообщили, что в ближайшем будущем на место руководителя курганского управления назначат служащего из вневедомственного подразделения нацгвардии. Вероятнее всего, это будет сотрудник не уральского управления Росгвардии.

Ранее URA.RU сообщало, что руководителя курганских росгвардейцев Андрея Быстрова ждет новое назначение в Северо-Западном округе. Быстров руководил курганским управлением Росгвардии с момента образования в 2016 году.