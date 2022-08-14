Начальник курганской Росгвардии получил высокий пост в Петербурге

Начальника курганских росгвардейцев переводят на повышение в Санкт-Петербург Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель Управления Росгвардии по Курганской области Андрей Быстров уходит на повышение по службе в Северо-Западном федеральном округе. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам.

«Быстрова переведут на должность замкомандующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии», — сообщают об изменениях в карьере силовика источники. Слухи о повышении Быстрова по службе появились еще в начале июня текущего года.

Повышение Быстрова можно считать реакцией высшего руководства на его действия в феврале, когда курганские росгвардейцы одними из первых отправились в горячие точки Донбасса. Наверху оценили управленческие способности курганского руководителя, благодаря которым личный состав показал сплоченность и готовность к выполнению задач.

Полковник Андрей Быстров руководит курганским управлением с момента образования в октябре 2016 года. Пока неизвестно, кого назначат на место Быстрова. Еще один источник из сферы силовых структур сообщил, что готовится перевод из Свердловской области. В курганском отделении от комментариев по ситуации воздержались.

Ранее URA.RU сообщало, что начальника курганской Росгвардии Андрея Быстрова ждет возможный перевод по службе. Повышение обусловлено успехами курганского отряда СОБР и ротацией.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.