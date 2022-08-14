Начальник курганской Росгвардии получил высокий пост в Петербурге

Руководитель Управления Росгвардии по Курганской области Андрей Быстров уходит на повышение по службе в Северо-Западном федеральном округе. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам.
«Быстрова переведут на должность замкомандующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии», — сообщают об изменениях в карьере силовика источники. Слухи о повышении Быстрова по службе появились еще в начале июня текущего года.
Повышение Быстрова можно считать реакцией высшего руководства на его действия в феврале, когда курганские росгвардейцы одними из первых отправились в горячие точки Донбасса. Наверху оценили управленческие способности курганского руководителя, благодаря которым личный состав показал сплоченность и готовность к выполнению задач.
Полковник Андрей Быстров руководит курганским управлением с момента образования в октябре 2016 года. Пока неизвестно, кого назначат на место Быстрова. Еще один источник из сферы силовых структур сообщил, что готовится перевод из Свердловской области. В курганском отделении от комментариев по ситуации воздержались.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
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Руководитель Управления Росгвардии по Курганской области Андрей Быстров уходит на повышение по службе в Северо-Западном федеральном округе. Информацию URA.RU сообщили источники, приближенные к силовым структурам. «Быстрова переведут на должность замкомандующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии», — сообщают об изменениях в карьере силовика источники. Слухи о повышении Быстрова по службе появились еще в начале июня текущего года. Повышение Быстрова можно считать реакцией высшего руководства на его действия в феврале, когда курганские росгвардейцы одними из первых отправились в горячие точки Донбасса. Наверху оценили управленческие способности курганского руководителя, благодаря которым личный состав показал сплоченность и готовность к выполнению задач. Полковник Андрей Быстров руководит курганским управлением с момента образования в октябре 2016 года. Пока неизвестно, кого назначат на место Быстрова. Еще один источник из сферы силовых структур сообщил, что готовится перевод из Свердловской области. В курганском отделении от комментариев по ситуации воздержались. Ранее URA.RU сообщало, что начальника курганской Росгвардии Андрея Быстрова ждет возможный перевод по службе. Повышение обусловлено успехами курганского отряда СОБР и ротацией. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.