В Пермском крае дальнобойщик из Екатеринбурга украл сумку с деньгами

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Дальнобойщик попался на краже Фото:

Дальнобойщика из Екатеринбурга осудят за то, что он обокрал пермяка в придорожном кафе. Подробности преступления рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

«Пермяк обратился в полицию с заявлением о пропаже сумки с деньгами. Он рассказал, что утром завтракал в придорожном кафе в Нытвенском районе, там он оставил сумку, в которой было более 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что сумку забрал дальнобойщик из Екатеринбурга, он оставил документы пермяка в одном из магазинов Пермского края, а деньги забрал себе», — сообщили в ведомстве.

В полиции дальнобойщик признался, что кражу не планировал, а впоследствии хотел передать пермяку забытое имущество. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, впереди его ждет суд.

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Дальнобойщика из Екатеринбурга осудят за то, что он обокрал пермяка в придорожном кафе. Подробности преступления рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. «Пермяк обратился в полицию с заявлением о пропаже сумки с деньгами. Он рассказал, что утром завтракал в придорожном кафе в Нытвенском районе, там он оставил сумку, в которой было более 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что сумку забрал дальнобойщик из Екатеринбурга, он оставил документы пермяка в одном из магазинов Пермского края, а деньги забрал себе», — сообщили в ведомстве. В полиции дальнобойщик признался, что кражу не планировал, а впоследствии хотел передать пермяку забытое имущество. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, впереди его ждет суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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