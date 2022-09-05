В Пермском крае дальнобойщик из Екатеринбурга украл сумку с деньгами

Дальнобойщика из Екатеринбурга осудят за то, что он обокрал пермяка в придорожном кафе. Подробности преступления рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.
«Пермяк обратился в полицию с заявлением о пропаже сумки с деньгами. Он рассказал, что утром завтракал в придорожном кафе в Нытвенском районе, там он оставил сумку, в которой было более 200 тысяч рублей. Сотрудники полиции выяснили, что сумку забрал дальнобойщик из Екатеринбурга, он оставил документы пермяка в одном из магазинов Пермского края, а деньги забрал себе», — сообщили в ведомстве.
В полиции дальнобойщик признался, что кражу не планировал, а впоследствии хотел передать пермяку забытое имущество. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, впереди его ждет суд.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»