Власти ХМАО поставили чум на берегу Тихого океана

Власти ХМАО открыли экспозицию в виде чума на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Экспозиция Югры оформлена в стилистике чума оленеводов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На Восточном экономическом форуме — 2022 во Владивостоке начала работу экспозиция делегации ХМАО. Интерьер павильона оформлен как северный чум. О начале работы югорской делегации на берегу Тихого океана сообщается в официальном аккаунте департамента общественных и внешних связей Югры в соцсети «ВКонтакте».

«На VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке начали работать креативные мастерские молодежного мультимедийно-дискуссионного кампуса „Душа России. Север“. Интерьер павильона оформлен по мотивам северного чума в современной интерпретации с использованием предметов быта народов Севера. В кампусе работает молодежный пресс-центр, представлена интерактивная карта культурного наследия коренных народов Севера, проходят мастер-классы с участием дизайнеров и художников из Югры», — говорится в официальном сообщении департамента.



Центральная зона павильона посвящена международному фестивалю кинодебютов «Дух огня». «В зоне дискуссий, воссоздающей атмосферу беседы у очага, организованы паблик-токи с представителями креативного бизнеса. Его участниками станут блогеры Богдан Булычев, Вован и Лексус, директор Universal University Екатерина Черкес-Заде, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, производитель автономных сервисных роботов Олег Кивокурцев», — сообщается в официальной публикации.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что Югра примет участие в Восточном экономическом форуме — 2022 во Владивостоке 5—8 сентября. Делегация округа выступит на бизнес-сессии «Социокультурное развитие северных регионов».