Делегация ХМАО летит на Восточный экономический форум

Губернатор Комарова: делегация ХМАО примет участие в Восточном экономическом форуме

01 сентября 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Делегация Югры представит свое видение развития северных регионов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Югра примет участие в Восточном экономическом форуме — 2022 во Владивостоке 5—8 сентября. Делегация округа выступит на бизнес-сессии «Социокультурное развитие северных регионов». Об этом сообщается на официальном telegram-канале правительства. «На территории Югры проживают представители 124 национальностей. Такое этнокультурное многообразие — главный фактор формирования уникального культурного кода региона. Для коренных народов Севера — следование многовековым традициям, развитие в гармонии с природой — это философия жизни. На форуме мы поделимся опытом интеграции локальных культурных кодов в креативные индустрии, представим созданные в регионе возможности для самореализации и развития талантов, наши межрегиональные и международные проекты. Югра- регион возможностей, открытый для сотрудничества», — приводится цитата губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Форум креативного бизнеса «Социокультурное развитие северных регионов» посвящен социальным и креативным направлениям. Участники обсудят поддержку молодежи и коренных малых народов и специфику развития северных городов, промышленный арктический дизайн, региональную киноиндустрию, анимацию. Пройдет презентация югорского международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Также во Владивостоке покажут коллекции популярных молодых дизайнеров из Югры.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова открыла в Ханты-Мансийске уникальную школу, в которой кроме 25-метрового бассейна есть даже свой лес. Это уникальный проект компании «Школа 2020», над которым работали и педагоги города Ханты-Мансийска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югра примет участие в Восточном экономическом форуме — 2022 во Владивостоке 5—8 сентября. Делегация округа выступит на бизнес-сессии «Социокультурное развитие северных регионов». Об этом сообщается на официальном telegram-канале правительства. «На территории Югры проживают представители 124 национальностей. Такое этнокультурное многообразие — главный фактор формирования уникального культурного кода региона. Для коренных народов Севера — следование многовековым традициям, развитие в гармонии с природой — это философия жизни. На форуме мы поделимся опытом интеграции локальных культурных кодов в креативные индустрии, представим созданные в регионе возможности для самореализации и развития талантов, наши межрегиональные и международные проекты. Югра- регион возможностей, открытый для сотрудничества», — приводится цитата губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Форум креативного бизнеса «Социокультурное развитие северных регионов» посвящен социальным и креативным направлениям. Участники обсудят поддержку молодежи и коренных малых народов и специфику развития северных городов, промышленный арктический дизайн, региональную киноиндустрию, анимацию. Пройдет презентация югорского международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Также во Владивостоке покажут коллекции популярных молодых дизайнеров из Югры. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры Наталья Комарова открыла в Ханты-Мансийске уникальную школу, в которой кроме 25-метрового бассейна есть даже свой лес. Это уникальный проект компании «Школа 2020», над которым работали и педагоги города Ханты-Мансийска.