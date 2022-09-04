Пермская блогерша разыгрывает путевку в Турцию и iPhone 13

Блогер Перми Анастасия Арапова разыгрывает путевку в Турцию и iPhone 13

Если путевка или новый смартфон не нужен — можно выиграть деньги — 60 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермская блогерша Анастасия Арапова, которая ведет блог, посвященный еде в кафе и ресторанах, объявила о розыгрыше. Выиграть можно неделю отдыха в Турции, новый iPhone или деньги на мечту — 60 тысяч рублей. О том, что нужно сделать для выигрыша, Анастасия рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Мы с самыми крутыми спонсорами решили отправить отдохнуть одного счастливчика на неделю в Турцию. Или подарить iPhone 13 или деньги на мечту. Ставь »+« в комментариях, и я отправлю ссылочку в личку!», — написала блогерша.

Указано также, что участвовать могут только жители Перми и Пермского края. Розыгрыш проходит в запрещенной сети Instagram (заблокирована и запрещена в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).

Такой розыгрыш называется «гив». Это когда бизнесмены и блогеры объединяются и проводят совместный розыгрыш подарков в соцсетях. Главное условие участия тех, кто хочет выиграть, — это подписаться на страницу каждого спонсора, кто «скинулся» на подарки. Спонсорами могут быть онлайн-школы, эксперты в какой-либо области, мастера услуг, блогеры. В результате розыгрыша спонсоры получают рост подписчиков, а участники — подарки.

Ранее URA.RU рассказывало, что Анастасия Арапова отсудила у пермского ресторана Belka 97 тысяч рублей. Блогерша отравилась в заведении будучи на девятом месяце беременности.