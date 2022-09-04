04 сентября 2022
03 сентября 2022

В Челябинске изменили время выступления Клавы Коки в День города. Афиша

В Челябинске перенесли время выступления Клавы Коки, NILETTO и ST на День города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клава Кока на открытии фестиваля Студенческая весна. Челябинск, артист, концерт, музыка, молодежь, клава кока, поп певица, поп-культура, молодежная культура, попса
Клава Кока, NILETTO и ST выступят позже на 45 минут Фото:

В Челябинске изменили время выступления приглашенных на День города звезд. Согласно афише, опубликованной в официальной группе управления культуры в социальных сетях, выступление Клавы Коки, NILETTO и ST начнется позже на 45 минут.

Выступление хедлайнеров начнется в 19 часов. Изначально предполагалось, что концертная программа начнется в 18:15 на площади у ледовой арены «Трактор». В 19 часов также начнется поздравительная программа на театральной площади. Жителей города будут поздравлять солисты Мариинского и Большого театра. Завершит музыкальную программу вечера певица ANNA ASTI.

Несмотря на смещение по времени некоторых мероприятий, проведение праздничного салюта осталось прежним. Запуск фейерверков пройдет в 22 часа вечера.

Праздничные мероприятия в Челябинске начались 3 сентября и продлятся две недели, до 18 числа. Всего запланировано 31 мероприятие.

В Челябинске перенесли время выступления приглашенных звезд

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

В Челябинске изменили время выступления приглашенных на День города звезд. Согласно афише, опубликованной в официальной группе управления культуры в социальных сетях, выступление Клавы Коки, NILETTO и ST начнется позже на 45 минут. Выступление хедлайнеров начнется в 19 часов. Изначально предполагалось, что концертная программа начнется в 18:15 на площади у ледовой арены «Трактор». В 19 часов также начнется поздравительная программа на театральной площади. Жителей города будут поздравлять солисты Мариинского и Большого театра. Завершит музыкальную программу вечера певица ANNA ASTI. Несмотря на смещение по времени некоторых мероприятий, проведение праздничного салюта осталось прежним. Запуск фейерверков пройдет в 22 часа вечера. Праздничные мероприятия в Челябинске начались 3 сентября и продлятся две недели, до 18 числа. Всего запланировано 31 мероприятие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...