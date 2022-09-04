В Челябинске перенесли время выступления Клавы Коки, NILETTO и ST на День города

Клава Кока, NILETTO и ST выступят позже на 45 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске изменили время выступления приглашенных на День города звезд. Согласно афише, опубликованной в официальной группе управления культуры в социальных сетях, выступление Клавы Коки, NILETTO и ST начнется позже на 45 минут.

Выступление хедлайнеров начнется в 19 часов. Изначально предполагалось, что концертная программа начнется в 18:15 на площади у ледовой арены «Трактор». В 19 часов также начнется поздравительная программа на театральной площади. Жителей города будут поздравлять солисты Мариинского и Большого театра. Завершит музыкальную программу вечера певица ANNA ASTI.

Несмотря на смещение по времени некоторых мероприятий, проведение праздничного салюта осталось прежним. Запуск фейерверков пройдет в 22 часа вечера.

Праздничные мероприятия в Челябинске начались 3 сентября и продлятся две недели, до 18 числа. Всего запланировано 31 мероприятие.