Власти Херсона: контрнаступление ВСУ потерпело крах

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: контрнаступление ВСУ потерпело крах

05 сентября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

ВСУ попытались начать наступление в направлении Херсонской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление украинских военных в Херсоне провалилось. Об этом заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах», — приводит слова Стремоусова сайт argumenti.ru. Он заявил, что Николаев скоро будет освобожден. Ранее ВСУ начали наступление в направлении Николаевской и Херсонской областей, российские военные отбили все атаки, заявляли в Минобороны РФ. Украинская армия продолжает совершать безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны 4 сентября. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожской.

Контрнаступление украинских военных в Херсоне провалилось. Об этом заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах», — приводит слова Стремоусова сайт argumenti.ru. Он заявил, что Николаев скоро будет освобожден. Ранее ВСУ начали наступление в направлении Николаевской и Херсонской областей, российские военные отбили все атаки, заявляли в Минобороны РФ. Украинская армия продолжает совершать безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны 4 сентября. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожской.