Власти Херсона: контрнаступление ВСУ потерпело крах

Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов: контрнаступление ВСУ потерпело крах
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
ВСУ попытались начать наступление в направлении Херсонской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление украинских военных в Херсоне провалилось. Об этом заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах», — приводит слова Стремоусова сайт argumenti.ru. Он заявил, что Николаев скоро будет освобожден.

Ранее ВСУ начали наступление в направлении Николаевской и Херсонской областей, российские военные отбили все атаки, заявляли в Минобороны РФ. Украинская армия продолжает совершать безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны 4 сентября. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожской.

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Контрнаступление украинских военных в Херсоне провалилось. Об этом заявил заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах», — приводит слова Стремоусова сайт argumenti.ru. Он заявил, что Николаев скоро будет освобожден. Ранее ВСУ начали наступление в направлении Николаевской и Херсонской областей, российские военные отбили все атаки, заявляли в Минобороны РФ. Украинская армия продолжает совершать безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны 4 сентября. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и большую часть Запорожской.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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