Курганские чиновники недоплатили почти 7 млн рублей пермской компании

Чиновники из Курганской области недоплатили строителям из Перми около 7 млн рублей

05 сентября 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Пермский «Экостройпроект» через суд просит доплатить курганских чиновников почти 7 млн рублей за строительные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Строительная компания «Экостройпроект» из Перми подала в суд на администрацию Далматовского района Курганской области за задолженность по муниципальному контракту. Строители просят доплатить им около 7 млн рублей за работы по реконструкции очистных сооружений. Об этом говорится в открытых судебных данных по Курганской области. «Компания „Экостройпроект“ подала в суд на администрацию Далматовского района о взыскании задолженности по муниципальному контракту от 2020 года в размере около 6,7 млн рублей, а также пени за период с апреля по июнь 2022 года в размере почти 113 тысяч рублей и до момента фактического исполнения обязательств», — указано в документе. По данным сайта госзакупок, контракт с компанией был заключен на строительство и монтажные работы по реконструкции очистных сооружений канализации в Далматово. Сумма контракта — почти 195 млн рублей из бюджета Далматовского района, включая субсидии из бюджета Курганской области. Ранее администрация Далматово через суд пыталась взыскать пени в размере почти 5,7 млн рублей с «Экостройпроекта» за просрочку исполнения работ по данному контракту в период с июля по декабрь 2021 года. Однако суд отказал администрации в иске, поскольку на заседании были представлены акты приемки. В них указано, что заказчик принял выполненные работы подрядчика без возражений и замечаний. В «Экостройпроекте» от комментариев отказались. Глава Далматовского района Александр Столбов подтвердил URA.RU информацию о наличии судебного разбирательства по задолженности. Ранее URA.RU писало, что на реконструкцию очистных сооружений канализации Далматово получило более 99 млн рублей в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР). Программу утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Строительная компания «Экостройпроект» из Перми подала в суд на администрацию Далматовского района Курганской области за задолженность по муниципальному контракту. Строители просят доплатить им около 7 млн рублей за работы по реконструкции очистных сооружений. Об этом говорится в открытых судебных данных по Курганской области. «Компания „Экостройпроект“ подала в суд на администрацию Далматовского района о взыскании задолженности по муниципальному контракту от 2020 года в размере около 6,7 млн рублей, а также пени за период с апреля по июнь 2022 года в размере почти 113 тысяч рублей и до момента фактического исполнения обязательств», — указано в документе. По данным сайта госзакупок, контракт с компанией был заключен на строительство и монтажные работы по реконструкции очистных сооружений канализации в Далматово. Сумма контракта — почти 195 млн рублей из бюджета Далматовского района, включая субсидии из бюджета Курганской области. Ранее администрация Далматово через суд пыталась взыскать пени в размере почти 5,7 млн рублей с «Экостройпроекта» за просрочку исполнения работ по данному контракту в период с июля по декабрь 2021 года. Однако суд отказал администрации в иске, поскольку на заседании были представлены акты приемки. В них указано, что заказчик принял выполненные работы подрядчика без возражений и замечаний. В «Экостройпроекте» от комментариев отказались. Глава Далматовского района Александр Столбов подтвердил URA.RU информацию о наличии судебного разбирательства по задолженности. Ранее URA.RU писало, что на реконструкцию очистных сооружений канализации Далматово получило более 99 млн рублей в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР). Программу утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.