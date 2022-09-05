Обвиняемому в госизмене Сафронову вынесли приговор

Мосгорсуд приговорил обвиняемого в госизмене Сафронова к 22 годам колонии

05 сентября 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Ивана Сафронова обвиняют в работе на спецслужбы Чехии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Советника главы Роскосмоса обвинили в госизмене Бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, 5 сентября приговорили к 22 годам тюремного заключения. Решение вынес Мосгорсуд. «Сафронов приговорен к 22 годам тюремного заключения. Об этом сообщили в самом суде», — трансляция из зала суда велась на официальном сайте газеты «Коммерсант». Сафронова задержали в июле 2020 года по обвинению в госизмене и работе на чешские спецслужбы. Он не признал свою вину и заявлял, что у него не была доступа к гостайне. В пресс-службе «Роскосмоса» заявляли, что задержание не связано с работой Сафронова в госкорпорации, передает РАПСИ. Ранее прокурор запросил для бывшего советника главы «Роскосмоса» 24 года лишения свободы, штраф на сумму 500 тысяч рублей и конфискацию имущества. До этого обвинение предлагало ему признать вину, в этом случае его приговорили бы к 12 годам лишения свободы, но Сафронов отказался.

Бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, 5 сентября приговорили к 22 годам тюремного заключения. Решение вынес Мосгорсуд. «Сафронов приговорен к 22 годам тюремного заключения. Об этом сообщили в самом суде», — трансляция из зала суда велась на официальном сайте газеты «Коммерсант». Сафронова задержали в июле 2020 года по обвинению в госизмене и работе на чешские спецслужбы. Он не признал свою вину и заявлял, что у него не была доступа к гостайне. В пресс-службе «Роскосмоса» заявляли, что задержание не связано с работой Сафронова в госкорпорации, передает РАПСИ. Ранее прокурор запросил для бывшего советника главы «Роскосмоса» 24 года лишения свободы, штраф на сумму 500 тысяч рублей и конфискацию имущества. До этого обвинение предлагало ему признать вину, в этом случае его приговорили бы к 12 годам лишения свободы, но Сафронов отказался.