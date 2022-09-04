04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

В Надыме политический замглавы подал в отставку

Замглавы Надыма Игорь Пучкунов подал в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Пучкунов переезжает в другой город Фото:

Заместитель главы Надымского района ЯНАО Игорь Пучкунов подал в отставку. Как сообщили URA.RU в администрации, увольнение связано с переездом в другой город.

«Заместитель главы администрации Надымского района Пучкунов Игорь Викторович написал заявление на увольнение по собственному желанию, в связи с переездом в другой город. В случае временного отсутствия заместителя главы администрации Надымского района, его полномочия возлагаются на иное лицо, замещающее должность муниципальной службы муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа, определяемое в соответствии с распоряжением администрации Надымского района», — сообщили агентству в ведомстве.

Игорь Пучкунов курировал в администрации района управления общей политики и молодежи. Также координировал работу газеты «Рабочий Надыма» и телерадиокомпании «Надым». Должность заместителя он получил в 2020 году. Игорю Пучкунову агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

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Заместитель главы Надымского района ЯНАО Игорь Пучкунов подал в отставку. Как сообщили URA.RU в администрации, увольнение связано с переездом в другой город. «Заместитель главы администрации Надымского района Пучкунов Игорь Викторович написал заявление на увольнение по собственному желанию, в связи с переездом в другой город. В случае временного отсутствия заместителя главы администрации Надымского района, его полномочия возлагаются на иное лицо, замещающее должность муниципальной службы муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа, определяемое в соответствии с распоряжением администрации Надымского района», — сообщили агентству в ведомстве. Игорь Пучкунов курировал в администрации района управления общей политики и молодежи. Также координировал работу газеты «Рабочий Надыма» и телерадиокомпании «Надым». Должность заместителя он получил в 2020 году. Игорю Пучкунову агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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