В Надыме политический замглавы подал в отставку

Замглавы Надыма Игорь Пучкунов подал в отставку

Игорь Пучкунов переезжает в другой город Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заместитель главы Надымского района ЯНАО Игорь Пучкунов подал в отставку. Как сообщили URA.RU в администрации, увольнение связано с переездом в другой город.

«Заместитель главы администрации Надымского района Пучкунов Игорь Викторович написал заявление на увольнение по собственному желанию, в связи с переездом в другой город. В случае временного отсутствия заместителя главы администрации Надымского района, его полномочия возлагаются на иное лицо, замещающее должность муниципальной службы муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа, определяемое в соответствии с распоряжением администрации Надымского района», — сообщили агентству в ведомстве.

Игорь Пучкунов курировал в администрации района управления общей политики и молодежи. Также координировал работу газеты «Рабочий Надыма» и телерадиокомпании «Надым». Должность заместителя он получил в 2020 году. Игорю Пучкунову агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.