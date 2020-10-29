Ставленник губернатора ЯНАО нашел зама в Тюмени

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Городские чиновники. Тюмень, черкашин владислав
Владислав Черкашин продолжил строить карьеру не в Тюмени Фото: Николай Бастриков © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бывший глава управы Центрального округа Тюмени Владислав Черкашин назначен заместителем главы администрации Надымского района ЯНАО. Чиновник будет курировать кадры, правовые вопросы, закупки и информатизацию, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

«Сегодня на должность заместителя главы администрации Надымского района назначен Владислав Черкашин, — говорится в опубликованном на сайте районной администрации пресс-релизе. — На него возложены обязанности по развитию информатизации муниципального управления, совершенствованию кадрового обеспечения структурных подразделений администрации, осуществлению закупок для муниципальных нужд, а также вопросы правового обеспечения нормотворческой и правоприменительной деятельности».

21 октября в Надымском районе сменился глава. Им стал Дмитрий Жаромских, бывший депутат Законодательного собрания ЯНАО. Ротация стала частью плана губернатора Дмитрия Артюхова по обновлению власти в регионе. Бывший глава района Леонид Дяченко попытался избраться в окружное заксобрание, но депутатом так и не стал.

На новом месте Жаромских набирает команду. В мэрии Надымского района уточнили, что должности его заместителей, помимо Черкашина, уже получили шесть человек: Алексей Колесов, Сергей Мосунов, Наталья Прокопенко, Игорь Пучкунов, Вадим Таскаев и Ирина Труханова.

Ранее URA.RU писало об отставке Владислава Черкашина, с позиции главы управы Центрального округа он ушел по собственному желанию, после трех лет работы. Его место занял Александр Чистяков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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