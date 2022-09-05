Органы власти обяжут вести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»

Правительство РФ обяжет органы власти вести аккаунты в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

05 сентября 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Госслужащие будут отчитываться в соцсетях о проведенных мероприятиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представители власти будут обязаны вести официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях „ВКонтакте“ и „Одноклассники“. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного Правительством перечня», — сообщается на сайте правительства РФ. Изменения вступят в силу 1 декабря. Речь идет о комментариях по актуальным вопросам, отчетах о проведенных мероприятиях, актуальных контактов с номером телефона и адресом электронной почты, передает РАПСИ. Ранее у всех муниципалитетов и городов Росси появились официальные паблики в соцсети «ВКонтакте». Это сделали для общения госслужащих с жителями, сообщил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. По его словам, общая аудитория пабликов органов власти составляет более 50 миллионов человек.

Представители власти будут обязаны вести официальные аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях „ВКонтакте“ и „Одноклассники“. Официальный аккаунт госведомства может быть создан в любой соцсети из определенного Правительством перечня», — сообщается на сайте правительства РФ. Изменения вступят в силу 1 декабря. Речь идет о комментариях по актуальным вопросам, отчетах о проведенных мероприятиях, актуальных контактов с номером телефона и адресом электронной почты, передает РАПСИ. Ранее у всех муниципалитетов и городов Росси появились официальные паблики в соцсети «ВКонтакте». Это сделали для общения госслужащих с жителями, сообщил замгендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев. По его словам, общая аудитория пабликов органов власти составляет более 50 миллионов человек.