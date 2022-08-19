У всех городов и районов России появились паблики во «ВКонтакте»

В соцсети «ВКонтакте» появились паблики всех российских городов и муниципалитетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все российские города, муниципальные районы и региональные органы исполнительной власти (РОИВ) запустили официальные паблики во «ВКонтакте» для общения с жителями в соцсетях. Об этом заявил заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

По его словам, 100% городов и муниципальных районов создали государственные паблики в соцсети «ВКонтакте». Кроме того, официальные страницы появились у всех РОИВ, отвечающих за сферу здравоохранения, образования, социальной защиты населения, спорта, культуры и молодежной политики. Сейчас количество госпабликов органов власти достигает 2 938, а их общая аудитория — более 50 млн человек.

«Работа местных органов власти касается повседневных вопросов и обладает высокой значимостью для каждого жителя. В госпабликах помимо актуальных новостей города граждане могут написать обращение. Вскоре появится возможность получить конкретные госуслуги. Например, записаться на прием к врачу непосредственно в паблике соцсети. Развитием госпабликов на территориях занимаются региональные администрации и ЦУР», — отметил Цепелев.

Заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов подчеркнул, что присутствие государственных и муниципальных органов власти в интернете направлено на оперативный сбор обратной связи от граждан. «Федеральный центр создает экосистему госкоммуникаций, включая компонент платформы обратной связи „Госпаблики“ и подсистемы единого портала государственных и муниципальных услуг. Нужно полноценно переходить в цифровой мир. Наша задача — доносить до жителей важную информацию через официальные сайты, мессенджеры и оперативно получать от них обратную связь», — сказал он.

Топ-менеджер «Диалога» Цепелев также заявил о создании методологии работы в интернете, благодаря которой специалисты из регионов обучатся качественному ведению соцсетей. Помимо этого, в ряде пилотных регионов, реализующих проект «Госвеб», активное участие принимают Центры управлений регионами (ЦУР).

Так, руководитель ЦУР Ульяновской области Валерий Костин особо отметил детально продуманные технические решения проекта «Госвеб». В числе регионов, лидирующих по показателям реализации программы, помимо Ульяновской области стоят Калужская и Тульская.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном создании госпабликов 14 июля 2022 года. Сообщалось, что инициатива призвана поспособствовать неформальному общению между гражданами и органами власти.