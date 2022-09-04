04 сентября 2022
03 сентября 2022

Челябинскую область ждут заморозки до -3 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, непогода, прогноз, снегопад, климат, осень
Три ночи подряд температура в Челябинской области будет опускаться ниже нуля Фото:

Трое суток подряд в Челябинской области температура будет опускаться до минус 3 градусов. Экстренное предупреждение распространили 5 сентября синоптики регионального гидрометцентра.

«Ночью 6—8 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура будет достигать минус 3 градусов», — сообщается в штормовом предупреждении областного ЦГМС.

До 2 сентября погода в регионе на протяжении трех недель оставалась аномально жаркой, достигая 34-36 градусов. В связи с этим властям даже пришлось продлить купальный сезон и сохранить патрулирование берегов водоемов спасателями. С 3 сентября началось резкое ухудшение погоды. В понедельник температура упала до 9 градусов, а проливной дождь спровоцировал в Челябинске восьмибалльные пробки.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Трое суток подряд в Челябинской области температура будет опускаться до минус 3 градусов. Экстренное предупреждение распространили 5 сентября синоптики регионального гидрометцентра. «Ночью 6—8 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура будет достигать минус 3 градусов», — сообщается в штормовом предупреждении областного ЦГМС. До 2 сентября погода в регионе на протяжении трех недель оставалась аномально жаркой, достигая 34-36 градусов. В связи с этим властям даже пришлось продлить купальный сезон и сохранить патрулирование берегов водоемов спасателями. С 3 сентября началось резкое ухудшение погоды. В понедельник температура упала до 9 градусов, а проливной дождь спровоцировал в Челябинске восьмибалльные пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...