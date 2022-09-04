Челябинскую область ждут заморозки до -3 градусов

05 сентября 2022 в 12:51 Размер текста - 17 +

Три ночи подряд температура в Челябинской области будет опускаться ниже нуля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трое суток подряд в Челябинской области температура будет опускаться до минус 3 градусов. Экстренное предупреждение распространили 5 сентября синоптики регионального гидрометцентра. «Ночью 6—8 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура будет достигать минус 3 градусов», — сообщается в штормовом предупреждении областного ЦГМС. До 2 сентября погода в регионе на протяжении трех недель оставалась аномально жаркой, достигая 34-36 градусов. В связи с этим властям даже пришлось продлить купальный сезон и сохранить патрулирование берегов водоемов спасателями. С 3 сентября началось резкое ухудшение погоды. В понедельник температура упала до 9 градусов, а проливной дождь спровоцировал в Челябинске восьмибалльные пробки.

Трое суток подряд в Челябинской области температура будет опускаться до минус 3 градусов. Экстренное предупреждение распространили 5 сентября синоптики регионального гидрометцентра. «Ночью 6—8 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Температура будет достигать минус 3 градусов», — сообщается в штормовом предупреждении областного ЦГМС. До 2 сентября погода в регионе на протяжении трех недель оставалась аномально жаркой, достигая 34-36 градусов. В связи с этим властям даже пришлось продлить купальный сезон и сохранить патрулирование берегов водоемов спасателями. С 3 сентября началось резкое ухудшение погоды. В понедельник температура упала до 9 градусов, а проливной дождь спровоцировал в Челябинске восьмибалльные пробки.