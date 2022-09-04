Мэр Челябинска указала на проблемы с выделенными полосами в городе

Пока выделенные полосы в Челябинске вызывают больше вопросов, чем восторгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Наталья Котова дала указание совместно с ГИБДД решить проблемы с пробками на улицах, где были сделаны выделенные полосы для общественного транспорта. Соответствующее поручение получил вице-мэр Андрей Ксензов на аппаратном совещании 5 сентября.

«Есть затруднения движения транспорта на Университетской Набережной, а также улицах Чичерина и Труда, где сделали выделенные полосы. Прошу связаться с ГИБДД: возможно, где-то в часы пик должны помочь регулировщики. По выделенным полосам собирайте совещание и решайте, как выйти из ситуации. Наша задача улучшить транспортную доступность, а не ухудшить», — распорядилась Котова в хоже совещания, проходящего по видеосвязи.

Утром 5 сентября, когда полноценное начало учебного года совпало с проливным дождем, пробки в Челябинске достигли 8 баллов. Жители новых микрорайонов Северо-Запада жаловались, что невозможно было сесть в переполненные автобусы. Таксисты подняли цены в несколько раз, но практически по всем главным магистралям мегаполиса невозможно было быстро добраться до места назначения и на легковых машинах.

О создании выделенных полос на семи участках в Челябинске в рамках транспортной реформы заявили Андрей Ксензов и замминистра транспорта области Александр Егоров в середине августа. Предполагается, что это должно ускорить перемещение по столице области и стимулировать челябинцев пересаживаться с личного на общественный транспорт.