В России запускают новый вид ипотеки

Мишустин сообщил о запуске промышленной ипотеки

05 сентября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Предприниматели смогут взять кредит на покупку производственной недвижимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России запускают промышленную ипотеку, правительство РФ подготовило соответствующее постановление. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. «По поручению президента РФ правительство запускает новый инструмент поддержки предприятий — промышленную ипотеку. Постановление об этом подготовлено. Российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости», — цитирует Мишустина telegram-канал правительства РФ. По его словам, власти РФ рассчитывают, что благодаря этому промышленные предприятия смогут оптимизировать расходы на покупку новых помещений. Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на предоставление кредита получат предприятия, которые собираются приобрести готовые площади под производства.

В России запускают промышленную ипотеку, правительство РФ подготовило соответствующее постановление. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. «По поручению президента РФ правительство запускает новый инструмент поддержки предприятий — промышленную ипотеку. Постановление об этом подготовлено. Российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости», — цитирует Мишустина telegram-канал правительства РФ. По его словам, власти РФ рассчитывают, что благодаря этому промышленные предприятия смогут оптимизировать расходы на покупку новых помещений. Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Право на предоставление кредита получат предприятия, которые собираются приобрести готовые площади под производства.