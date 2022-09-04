04 сентября 2022
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02 сентября 2022

В Курганской области экс-силовику три месяца не платили пенсию

В Курганской области бывшему силовику три месяца не платили пенсию
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Пенсию удалось получить после вмешательства прокуратуры Фото:

В Курганской области бывшему сотруднику правоохранительных органов больше трех месяцев не платили пенсию. Данная информация была 5 сентября размещена на сайте областной прокуратуры.

«Установлено, что в марте 2022 года гражданин уволился со службы с правом получения пенсии. Вместе с тем, в установленные сроки социальные выплаты бывшему сотруднику не назначены, гражданин свыше трех месяцев находился без положенного финансового обеспечения», — указано в сообщении.

Заместитель прокурора области отправил бывшему начальнику обратившегося представление об устранении нарушений. Позже бывшему сотруднику правоохранительных органов назначили пенсию и выдали пенсионное удостоверение.

Ранее Шадринский районный суд обязал УМВД Курганской области пересчитать пенсию бывшему сотруднику полиции. Бывший сотрудник УМВД обратился в суд из-за того, что в его стаже указали на четыре года меньше, чем должны были.

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В Курганской области бывшему сотруднику правоохранительных органов больше трех месяцев не платили пенсию. Данная информация была 5 сентября размещена на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что в марте 2022 года гражданин уволился со службы с правом получения пенсии. Вместе с тем, в установленные сроки социальные выплаты бывшему сотруднику не назначены, гражданин свыше трех месяцев находился без положенного финансового обеспечения», — указано в сообщении. Заместитель прокурора области отправил бывшему начальнику обратившегося представление об устранении нарушений. Позже бывшему сотруднику правоохранительных органов назначили пенсию и выдали пенсионное удостоверение. Ранее Шадринский районный суд обязал УМВД Курганской области пересчитать пенсию бывшему сотруднику полиции. Бывший сотрудник УМВД обратился в суд из-за того, что в его стаже указали на четыре года меньше, чем должны были.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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