В Курганской области экс-силовику три месяца не платили пенсию

В Курганской области бывшему сотруднику правоохранительных органов больше трех месяцев не платили пенсию. Данная информация была 5 сентября размещена на сайте областной прокуратуры.
«Установлено, что в марте 2022 года гражданин уволился со службы с правом получения пенсии. Вместе с тем, в установленные сроки социальные выплаты бывшему сотруднику не назначены, гражданин свыше трех месяцев находился без положенного финансового обеспечения», — указано в сообщении.
Заместитель прокурора области отправил бывшему начальнику обратившегося представление об устранении нарушений. Позже бывшему сотруднику правоохранительных органов назначили пенсию и выдали пенсионное удостоверение.
Ранее Шадринский районный суд обязал УМВД Курганской области пересчитать пенсию бывшему сотруднику полиции. Бывший сотрудник УМВД обратился в суд из-за того, что в его стаже указали на четыре года меньше, чем должны были.
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