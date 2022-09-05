В Златоусте под новый микрорайон продают землю, из-за которой бунтовали жители

«Златмаш» продает участок под новый микрорайон на Веселой горке в Златоусте

Конфликт вокруг вырубки леса на Веселой горке в Златоусте может вспыхнут вновь Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) АО «Златмаш» выставил на продажу земельные участки с лесным массивом Веселая горка, против уничтожения которого бунтовали горожане. Как следует из размещенных объявлений, к реализации предлагается десять участков.

«АО „Златоустовский машиностроительный завод“ сообщает о реализации недвижимого имущества. Активы принадлежат обществу на праве собственности», — сообщила компания в опубликованном на электронной площадке объявлении.

Назначение участков различно. Земля предназначена под строительство коттеджей, многоуровневой стоянки и гипермаркета. Стоимость недвижимости варьируется от двух с половиной до 20 миллионов рублей. В пересчете это составляет от 506 до 555 рублей за кв. метр.

Проведение торгов назначено на 21 сентября. Ответа на отправленный URA.RU запрос «Златмаш» к моменту публикации не дал. В пресс-службе мэрии Златоуста информацию оставили без комментария.

Участник рынка недвижимости Златоуста на условиях анонимности сообщил, что участок земли под размещение магазина «Магнит» расширенного формата ранее уже был продан. Однако после скандала с возможным уничтожением места отдыха горожан на Веселой горке сделка была аннулирована, а деньги возвращены торговой сети. Собеседник URA.RU выразил сомнение в том, что возможный покупатель сможет начать строительство, учитывая общественный резонанс вокруг объекта.

Конфликт по поводу земли начался 5 июля 2013 года. Тогда жители возмутились началом рубок леса в популярном месте отдыха златоустовцев. Депутатский корпус в тот момент изменил генплан, согласовав жилищное строительство на участке в 35 га. Экоактивисты организовали круглосуточное дежурство на спорной земле, в конфликт пришлось вмешаться региональным властям и прокуратуре. Собственник участков выставил общественникам иск на 27 млн рублей, но после серии протестных акций власти передали в обмен землю в жилом квартале на проспекте Гагарина. В декабре 2013 года состоявшийся обмен посчитали завершением конфликта. В феврале 2022 года в пресс-службе мэрии города заявили о проведении публичных слушаний по созданию территориальной зоны рекреации для спорта и отдыха.