Боррель признал усталость европейцев от санкций

Боррель: европейцы устали от санкций в отношении РФ

05 сентября 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Европейцы устали от санкций, заявил Жозеп Боррель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности У европейцев есть усталость от санкций, но нельзя допустить, чтобы Россия использовала этот фактор. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступая на межпарламентской конференции Евросоюза в Праге. «Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Европейские политики должны разъяснять гражданам важность той ответственности, которая лежит перед Европой», — цитирует Борреля ТАСС. Страны Евросоюза ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада.

У европейцев есть усталость от санкций, но нельзя допустить, чтобы Россия использовала этот фактор. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступая на межпарламентской конференции Евросоюза в Праге. «Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Европейские политики должны разъяснять гражданам важность той ответственности, которая лежит перед Европой», — цитирует Борреля ТАСС. Страны Евросоюза ввели масштабные антироссийские санкции в ответ на начало специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что от этих ограничений в большей степени пострадали экономики самих стран Запада.