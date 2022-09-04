Тюменские депутаты предложили ежегодную выплату для родителей школьников

Тюменские депутаты предложили ежегодную выплату родителям на каждого ребенка к началу учебного года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения ЛДПР. Размер выплаты — 15 тысяч рублей.
«В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15000 рублей на каждого ребенка. Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты. При этом ребенок должен иметь российское гражданство», — рассказали в партии.
По словам авторов проекта, он внесен в Тюменскую областную думу. Сроки рассмотрения документа пока не установлены.
Ранее URA.RU писало, что траты тюменцев на сборы в школу превысили прожиточный минимум. Стоимость стартового набора для начала учебного года в среднем в регионе составляет 17 100 рублей.
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