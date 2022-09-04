04 сентября 2022
03 сентября 2022

Тюменские депутаты предложили ежегодную выплату для родителей школьников

Депутаты Тюменской облдумы предложили ежегодную выплату для родителей школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты предлагают платить за каждого ребенка по 15 тыс. рублей Фото:

Тюменские депутаты предложили ежегодную выплату родителям на каждого ребенка к началу учебного года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения ЛДПР. Размер выплаты — 15 тысяч рублей.

«В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15000 рублей на каждого ребенка. Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты. При этом ребенок должен иметь российское гражданство», — рассказали в партии.

По словам авторов проекта, он внесен в Тюменскую областную думу. Сроки рассмотрения документа пока не установлены.

Ранее URA.RU писало, что траты тюменцев на сборы в школу превысили прожиточный минимум. Стоимость стартового набора для начала учебного года в среднем в регионе составляет 17 100 рублей.

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Тюменские депутаты предложили ежегодную выплату родителям на каждого ребенка к началу учебного года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения ЛДПР. Размер выплаты — 15 тысяч рублей. «В целях поддержки семей в процессе сбора детей в школу законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15000 рублей на каждого ребенка. Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты. При этом ребенок должен иметь российское гражданство», — рассказали в партии. По словам авторов проекта, он внесен в Тюменскую областную думу. Сроки рассмотрения документа пока не установлены. Ранее URA.RU писало, что траты тюменцев на сборы в школу превысили прожиточный минимум. Стоимость стартового набора для начала учебного года в среднем в регионе составляет 17 100 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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