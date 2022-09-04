04 сентября 2022
03 сентября 2022

В ЯНАО почти на 30% выросли зарплаты работников образования

Зарплаты работников образования в ЯНАО выросли почти на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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С 2020 года работники образовательных организаций Ямала стали больше получать Фото:

По сравнению с 2020 годом в ЯНАО на 26% выросли зарплаты работников образовательных учреждений и организаций для детей-сирот. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Рост зарплат работников государственных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа составил 26%», — говорится в комментарии к документу. Власти сравнили размер зарплаты 2022 года с 2020 годом.

Ранее URA.RU сообщало, что учителя пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову на маленькие зарплаты в школах ЯНАО. Одна из преподавателей отметила, что в отчетах власти предоставляют одну сумму, а фактический доход учителей намного меньше.

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По сравнению с 2020 годом в ЯНАО на 26% выросли зарплаты работников образовательных учреждений и организаций для детей-сирот. Об этом сообщается на сайте окружного правительства. «Рост зарплат работников государственных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа составил 26%», — говорится в комментарии к документу. Власти сравнили размер зарплаты 2022 года с 2020 годом. Ранее URA.RU сообщало, что учителя пожаловались губернатору Дмитрию Артюхову на маленькие зарплаты в школах ЯНАО. Одна из преподавателей отметила, что в отчетах власти предоставляют одну сумму, а фактический доход учителей намного меньше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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