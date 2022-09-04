Десятки человек в ЯНАО госпитализированы с ОРВИ за неделю

Роспотребнадзор: в ЯНАО с ОРВИ госпитализированы 70 человек

Больше всего ОРВИ подвержены дети Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За неделю в ЯНАО более 70 человек госпитализированы в больницы с ОРВИ. Как сообщается на сайте окружного Роспотребнадзора, из них 60 детей.

«За 35 неделю 2022 года в округе зарегистрировано: 3 613 случаев ОРВИ (из них 1666 случаев среди детского населения до 18 лет). Доставлены в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ и грипп — 71 человек, из них 60 детей. Случаев внебольничной пневмонии — 47 (из них среди детского населения 7 случаев)», — говорится в отчете ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО заболеваемость COVID-19 сравнялась с показателями марта. За сутки выявлено 165 случаев заражения.