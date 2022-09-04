Губернатор Текслер предложил провести в Челябинске всероссийский форум по туризму

Губернатор Текслер выступил за проведение всероссийского форума по туризму в Челябинске

Губернатор Алексей Текслер готов озвучить свои идеи президенту РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, находясь на VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке, предложил провести в 2023 году в Челябинске форум по экологическому туризму. Об этом глава региона 5 сентября сообщил в своем telegram-канале.

«Внес несколько предложений, которые были бы интересны для развития нашей туристической отрасли. Предложил провести в следующем году в Челябинске форум по экологическому туризму. Будет возможность рассказать всей стране о наших национальных парках, экотропах, сплавах», — написал Текслер.

Это предложение губернатор озвучил в рамках VII Восточно экономического форума во Владивостоке. Там он принял участие в семинаре по подготовке заседания Госсовета при президенте РФ «О развитии туризма в Российской федерации».

«Челябинская область — перспективный регион в плане развития туризма. Не влюбиться в нашу природу невозможно. При этом регион обладает большими возможностями по развитию культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного, событийного, промышленного туризма», — заявил губернатор.

Текслер отметил, что отдельное внимание нужно уделить мерам поддержки туристической отрасли. Другой важный вопрос — инфраструктура. Необходимо заниматься развитием дорожной сети, гостиниц и транспортом.

Текслер отправился во Владивосток для участия в заседании президиума Госсовета. Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Госсовета 6 сентября. Главной темой заседания станет туризм.