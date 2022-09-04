Челябинский губернатор Текслер уехал на Дальний Восток

Губернатор Текслер уехал во Владивосток для участия в заседании Госсовета

05 сентября 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился во Владивосток для участия в заседании президиума Госсовета. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе главы региона. В рамках заседания будут обсуждаться вопросы развития внутреннего туризма. «Губернатор отправился на Дальний Восток. Он примет участие заседании президиума Государственного совета», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Госсовета 6 сентября. Главной темой заседания станет туризм. Анонсируя тему заседания, руководитель общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что Алексей Текслер ранее презентовал экологические тропы в регионе. По словам Калинина, из-за особенностей климата организациям, которые будут обслуживать эти тропы, не будет хватать денег на это. Необходимо предусмотреть дополнительные субсидии на эти цели.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился во Владивосток для участия в заседании президиума Госсовета. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе главы региона. В рамках заседания будут обсуждаться вопросы развития внутреннего туризма. «Губернатор отправился на Дальний Восток. Он примет участие заседании президиума Государственного совета», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Госсовета 6 сентября. Главной темой заседания станет туризм. Анонсируя тему заседания, руководитель общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что Алексей Текслер ранее презентовал экологические тропы в регионе. По словам Калинина, из-за особенностей климата организациям, которые будут обслуживать эти тропы, не будет хватать денег на это. Необходимо предусмотреть дополнительные субсидии на эти цели.