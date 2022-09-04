04 сентября 2022
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Челябинский губернатор Текслер уехал на Дальний Восток

Губернатор Текслер уехал во Владивосток для участия в заседании Госсовета
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился во Владивосток для участия в заседании президиума Госсовета. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе главы региона. В рамках заседания будут обсуждаться вопросы развития внутреннего туризма.

«Губернатор отправился на Дальний Восток. Он примет участие заседании президиума Государственного совета», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Госсовета 6 сентября. Главной темой заседания станет туризм. Анонсируя тему заседания, руководитель общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что Алексей Текслер ранее презентовал экологические тропы в регионе. По словам Калинина, из-за особенностей климата организациям, которые будут обслуживать эти тропы, не будет хватать денег на это. Необходимо предусмотреть дополнительные субсидии на эти цели.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился во Владивосток для участия в заседании президиума Госсовета. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе главы региона. В рамках заседания будут обсуждаться вопросы развития внутреннего туризма. «Губернатор отправился на Дальний Восток. Он примет участие заседании президиума Государственного совета», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Госсовета 6 сентября. Главной темой заседания станет туризм. Анонсируя тему заседания, руководитель общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин отметил, что Алексей Текслер ранее презентовал экологические тропы в регионе. По словам Калинина, из-за особенностей климата организациям, которые будут обслуживать эти тропы, не будет хватать денег на это. Необходимо предусмотреть дополнительные субсидии на эти цели.
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