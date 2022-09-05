Депутат Госдумы: Трасс усилит русофобию и затянет конфликт на Украине

Депутат Госдумы Дмитрий Белик: Трасс усилит русофобию и затянет конфликт на Украине

05 сентября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

С приходом Трасс русофобия усилится, считает депутат Госдумы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Новый премьер Великобритании Лиз Трасс усилит русофобскую политику, начатую экс-премьером Борисом Джонсоном, и продолжит поставлять оружие Украине. Об этом заявил корреспонденту URA.RU член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Мы помним о русофобских настроениях, которые с упоением распространял экс-премьер Борис Джонсон. Трасс намерена продолжить и усилить эту тенденцию. Она готова помогать Украине, накачивая ее оружием, даже в ущерб своей стране. А о том, что конфликт на Украине может затянуться на годы, Трасс говорила часто», — отметил Белик. Депутат добавил, что антироссийский курс нового премьера Британии привлекателен в первую очередь для США. Ранее в Великобритании подвели итоги выборов и огласили имя нового премьер-министра. Им стала Лиз Трасс.

Новый премьер Великобритании Лиз Трасс усилит русофобскую политику, начатую экс-премьером Борисом Джонсоном, и продолжит поставлять оружие Украине. Об этом заявил корреспонденту URA.RU член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Мы помним о русофобских настроениях, которые с упоением распространял экс-премьер Борис Джонсон. Трасс намерена продолжить и усилить эту тенденцию. Она готова помогать Украине, накачивая ее оружием, даже в ущерб своей стране. А о том, что конфликт на Украине может затянуться на годы, Трасс говорила часто», — отметил Белик. Депутат добавил, что антироссийский курс нового премьера Британии привлекателен в первую очередь для США. Ранее в Великобритании подвели итоги выборов и огласили имя нового премьер-министра. Им стала Лиз Трасс.