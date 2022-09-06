Офтальмолог Шилова назвала заболевания, вызывающие дальтонизм

Офтальмолог Шилова: поражения зрительного нерва и сетчатки вызывают дальтонизм

06 сентября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

Порядка 10% мужчин страдают цветоаномалиями, сказала Татьяна Шилова Фото: Размик Закарян © URA.RU Дальтонизм или цветоаномалии могут проявиться у человека из-за заболеваний зрительного нерва или сетчатки. Об этом URA.RU рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «Клиники доктора Шиловой» Татьяна Шилова. «Дальтонизм — это сленговый термин. В разных странах означает разные нарушения цветового зрения. Но это прежде всего связано с цветоаномалией или полным отсутствием восприятия какого-либо цвета. Это может быть приобретенным. Особенно это выражено при заболеваниях зрительного нерва, при его токсическом поражении или невритах. Цветовосприятие страдает при патологии центра сетчатки дистрофического характера или связанного с диабетом или гипертонией. Любые заболевания сетчатки, где идет повреждение центральной зоны, могут вести к изменению цветовой гаммы. Тогда человек может сам это заметить. Между глазами может быть разница», — сказала Татьяна Шилова. Люди, имеющие данную аномалию с рождения, могут не знать о своей проблеме, отметила офтальмолог. «Врожденные аномалии находятся в икс-хромосоме. Поэтому люди, которые считаются цветоаномалами, преимущественно мужчины. До 10% мужчин страдают от цветоаномалии, женщин всего полпроцента. Многие из них не знают, что у них есть такая проблема. Если в семье была такая особенность, то есть смысл сходит к офтальмологу и проверить свое восприятие цвета. Есть цветоаномалия, а есть полное выпадение одного из цветов. Во втором случае человеку сложнее ориентироваться и есть ряд профессиональных ограничений», — подчеркнула врач. По ее словам, в большинстве случаев дальтонизм не лечатся, но иногда восстановить прежнее зрение удается, если пролечить неврит и снять отек с нерва. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дальтонизм или цветоаномалии могут проявиться у человека из-за заболеваний зрительного нерва или сетчатки. Об этом URA.RU рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, главный врач «Клиники доктора Шиловой» Татьяна Шилова. «Дальтонизм — это сленговый термин. В разных странах означает разные нарушения цветового зрения. Но это прежде всего связано с цветоаномалией или полным отсутствием восприятия какого-либо цвета. Это может быть приобретенным. Особенно это выражено при заболеваниях зрительного нерва, при его токсическом поражении или невритах. Цветовосприятие страдает при патологии центра сетчатки дистрофического характера или связанного с диабетом или гипертонией. Любые заболевания сетчатки, где идет повреждение центральной зоны, могут вести к изменению цветовой гаммы. Тогда человек может сам это заметить. Между глазами может быть разница», — сказала Татьяна Шилова. Люди, имеющие данную аномалию с рождения, могут не знать о своей проблеме, отметила офтальмолог. «Врожденные аномалии находятся в икс-хромосоме. Поэтому люди, которые считаются цветоаномалами, преимущественно мужчины. До 10% мужчин страдают от цветоаномалии, женщин всего полпроцента. Многие из них не знают, что у них есть такая проблема. Если в семье была такая особенность, то есть смысл сходит к офтальмологу и проверить свое восприятие цвета. Есть цветоаномалия, а есть полное выпадение одного из цветов. Во втором случае человеку сложнее ориентироваться и есть ряд профессиональных ограничений», — подчеркнула врач. По ее словам, в большинстве случаев дальтонизм не лечатся, но иногда восстановить прежнее зрение удается, если пролечить неврит и снять отек с нерва.