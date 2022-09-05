Количество погибших при восхождении на Ключевую Сопку выросло

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Информация о гибели еще четырех туристов поступила позднее Фото:

Количество погибших при восхождении на вулкан Ключевая Сопка на Камчатке выросло до девяти человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«По предварительной информации, 3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края группы туристов, прибывших из 7 регионов России, в составе 10 человек и двух гидов Новосибирской туристической компании, на высоте около 4 150 метров, не менее 5 альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти еще 4 человек», — сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ.

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Количество погибших при восхождении на вулкан Ключевая Сопка на Камчатке выросло до девяти человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «По предварительной информации, 3 сентября 2022 года при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на территории Усть-Камчатского района Камчатского края группы туристов, прибывших из 7 регионов России, в составе 10 человек и двух гидов Новосибирской туристической компании, на высоте около 4 150 метров, не менее 5 альпинистов погибли. В последующие дни поступило сообщение о наступлении смерти еще 4 человек», — сообщает официальный telegram-канал Следственного комитета РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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