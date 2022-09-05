Хакер раскрыла документы о продаже Казахстаном оружия для ВСУ

Хакером раскрыты документы о продаже оружия из Казахстана для ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Хакерам удалось получить документы, подтверждающие продажу советского оружия из Казахстана Вооруженным силам Украины. Об этом рассказала участница украинской хакерской группы «Берегини».
«Мы не теряем доступ к компьютерам офиса президента Украины. Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана», — заявила хакер в беседе с RT.
По ее словам, документы были обнародованы. Хакеры надеются, что это поможет казахстанскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок оружия.
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