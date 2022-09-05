Сотрудника МЧС в Курганской области уволили во время больничного

ГУ МЧС по Курганской области уволило сотрудника, когда он был на больничном

В Курганской области сотрудника МЧС уволили, когда он был на больничном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области пытается в суде оспорить приказ об увольнении, выпущенный региональным ГУ МЧС во время его болезни. Об этом URA.RU сообщила адвокат Ольга Соколова.

«Шадринский районный суд не удовлетворил иск о восстановлении клиента, которого уволили во время пребывания на больничном. Обратимся с апелляцией в областной суд», — рассказала юрист. Дело о споре по трудовым отношениям было рассмотрено в Шадринске 31 августа.

По данным истца и его защитника, бывший сотрудник ведомства в течение 2022 года находился несколько раз на больничном по состоянию здоровья. Справки от врача о нетрудоспособности он брал, как и многие его коллеги, в местном медицинском центре, после чего пересылал в Курган. Однако 7 июля он был извещен об увольнении на основании приказа.

«В курганском управлении МЧС решили избавиться от подорвавшего здоровье сотрудника, организовав проверку его больничных», — уверена защитница. По ее словам, основанием для увольнения стало отсутствие больничного листа сертифицированного для сотрудников МЧС медучреждения, которое находится в Кургане.

Также адвокат упомянула, что еще одного уволенного аналогичным приказом курганского ГУ МЧС шадринского сотрудника суд восстановил на работе. URA.RU направило запрос в ГУ МЧС России по Курганской области с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане завод проиграл суд уволенному работнику. Инженера-технолога должны восстановить в должности после вынужденного прогула.